娛樂 最新消息

聶雲樂觀面對聽力受損 無緣廣播金鐘將另闢新戰場

第60屆廣播金鐘獎今公布入圍名單，圖為聶雲。（三立提供）第60屆廣播金鐘獎今公布入圍名單，圖為聶雲。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆廣播金鐘獎今（4日）公布入圍名單，典禮邀來欖仁媽媽胡致莉、黃薰葳、雅柏、張啟樂與聶雲揭曉名單。聶雲受訪時坦言：「入圍很多次，但電視、廣播都沒有得過獎，這樣也好啦，人生還是要有目標。」

聶雲表示雖然近期重心放在電視與音樂劇，但「廣播魂」仍深植心底，依舊持續配音工作，「現在坐進錄音室還是有家的感覺。」

回憶從17歲踏入廣播間，到快30歲時離開，聶雲對於聲音始終沒有間斷。如今也萌生製作Podcast的念頭，雖已有口袋名單，但合作人選暫不公開，主題也還沒定案，預計年底會帶來好消息。

廣播是聶雲青春不可或缺的一部分。（三立提供）廣播是聶雲青春不可或缺的一部分。（三立提供）

聶雲笑說，廣播是他青春不可或缺的一部分，雖然獎項始終與他擦肩而過，但他沒有放棄，還準備再以新形式重返聲音舞台。

聶雲先前傳出聽力受損，他坦言這就是職業傷害，長期戴耳機所致，也是為了讓觀眾能感染到自己的熱情，所以錄音時會特別再大聲一點，到後期其實已經成了習慣。他坦言現在聽力受損不是很嚴重，但這是不可逆的，所以只能盡力保養，戴降噪耳機。

