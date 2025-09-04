白種元神速復出《黑白大廚》 韓網瘋批「公共之敵」

Netflix《黑白大廚》第二季仍由白種元（左）與安成宰擔任主持人。（Netflix提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》去年推出後，人氣爆棚，但主持人白種元隨後醜聞頻發，餐飲集團The Born Korea爭議不斷，更深陷「產品品質、食安和內部管理」事件。未料，12月即將推出的《黑白大廚2》白種元仍是主持人，讓韓國網友氣炸。

白種元旗下餐飲集團The Born Korea爭議不斷。（翻攝自X）

白種元頂著名廚頭銜，卻被發現「假促銷」、違反多項法律，只能灰頭土臉的公開暫停演藝活動。沒想到才過去4個月，《黑白大廚2》開播消息傳來，卻驚見白種元與安成宰並排站在一起擔任主持人，根本變相回歸。

白種元產品被發現「假促銷」且違反多項法律。（翻攝自X）

對此，韓國網友認為白種元先前錄製娛樂節目時曾出現職場霸凌問題尚未釐清，旗下餐飲集團問題連連，究竟哪來的臉站上《黑白大廚2》舞台，怒批白種元是「公共之敵」、「欺騙消費者」、「玩弄食物的人竟去評價廚師」。

跌落廚神地位的白種元仍擔任《黑白大廚》第2季主持人，引發韓國民眾不快。（翻攝自X）

Netflix方面雖然表示遇到出演者有爭議會格外謹慎考量，但白種元身為主持人，根本不可能刪減過多畫面，在網友一片「難以理解」的質疑下，《黑白大廚2》是否能再創第1季風潮，令人好奇。

