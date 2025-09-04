31年後重返威尼斯！蔡明亮《愛情萬歲》4K修復版再掀掌聲

〔記者鍾志均／台北報導〕蔡明亮導演1994年執導的《愛情萬歲》曾榮獲第51屆威尼斯影展金獅獎，時隔31年，4K數位修復版昨（3）在威尼斯影展全球首映，該片由國家影視聽中心修復完成，蔡明亮現身獲頒費比西國際影評人協會「終身成就獎」，影視聽中心董事長褚明仁與演員李康生亦親自出席。

蔡明亮導演獲獎時表示，國際影評人對自己非常支持，在創作的路上一點都不寂寞。（國家影視聽中心提供）

《愛情萬歲》4K數位修復版首映現場觀眾座無虛席，播畢後全場掌聲；蔡明亮表示：「金獅獎對我來說很重要，是我創作歷程中連結國際觀眾的地方。一路走來31年，再回到威尼斯，看到有新的年輕觀眾來看電影真的非常開心！」

請繼續往下閱讀...

影視聽中心董事長褚明仁（左一）與蔡明亮導演（右二）、演員李康生（右一）親自出席《愛情萬歲》4K數位修復版世界首映活動。（國家影視聽中心提供）

本片透過極簡對白、疏離的鏡頭語言描繪都市孤寂感，展現蔡明亮導演獨樹一格的美學風格，也開啟其與李康生長期合作的創作軌跡；《愛情萬歲》4K數位修復版由影視聽中心與導演密切合作，使本片在30年後，以嶄新面貌重回國際影展舞台，延續其藝術生命與文化影響力。

《愛情萬歲》4K數位修復版海報。（國家影視聽中心提供）

影視聽中心褚明仁董事長說：「這部經典作品所呈現的不只是蔡明亮導演獨特的電影美學，還包括跟他長期合作的班底演員們一路的成長、一個城市、台北市發展的記憶。」

此外，蔡明亮受邀於9月5日參與威尼斯影展大師講座活動，將與影展觀眾分享其創作歷程與電影觀點；相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網查詢。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法