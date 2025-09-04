晴時多雲

娛樂 最新消息

結縭山口智子30年 62歲唐澤壽明滿頭白髮帥氣變老

2019年唐澤壽明（右圖左）與山口智子（右圖右）穿情侶裝同框亮相，沒想到過了6年，他居然滿頭白髮，模樣在今天大曝光（左圖）。（翻攝自日網）2019年唐澤壽明（右圖左）與山口智子（右圖右）穿情侶裝同框亮相，沒想到過了6年，他居然滿頭白髮，模樣在今天大曝光（左圖）。（翻攝自日網）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本銀色夫妻檔62歲唐澤壽明與60歲山口智子結婚30年，至今恩愛如昔，3日唐澤出席新戲《教練》記者會以滿頭白髮、蓄鬍造型，成為全場焦點。

爆笑的是，唐澤壽明似乎很坦然面對自己滿頭白髮優雅地變老，記者會上，他對著戲劇海報自我解嘲說：「這張照片完全是另外一個人吧！」接著噴笑表示：「不就是個不起眼的大叔嗎？這可是我唯一的賣點啊！」

唐澤壽明滿頭白髮依然帥氣。（翻攝自日網）唐澤壽明滿頭白髮依然帥氣。（翻攝自日網）

新戲《教練》改編自堂場瞬一的同名人氣小說，故事描述由警視廳人事二課派至刑事課的神祕職員（唐澤壽明飾），透過精準建議，幫助陷入瓶頸的年輕刑警逐步成長的故事，昨他以白髮大叔現身，笑說這是他在劇中大賣點，更說白髮應該至少可以撐到第3集。

