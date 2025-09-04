晴時多雲

娛樂 最新消息

37歲孫綻挑戰新兵操課 曝米可白「唯一要求」

孫綻在成功嶺代表新兵宣誓。（台視提供）孫綻在成功嶺代表新兵宣誓。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕昨天適逢九三軍人節，台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》曝光孫綻在成功嶺的訓練點滴。原本僅服12天補充役的他，因節目首次體驗完整新兵生活，還被選為新兵代表宣誓。當畫面播出時，孫綻媽媽感動不已，而女友米可白更是驕傲支持，孫綻特別把宣誓用的白手套獻給她，笑說：「米米很替我開心。」

孫綻出身單親家庭，靠著夜市擺攤的母親養大，打工、搬磚不曾少過。雖然自己只當補充兵，但外公、繼父、弟弟皆為軍職，讓他對軍旅生活充滿憧憬。早在電影《痞子英雄2》演特種部隊臨演時，他就接受過兩週紮實訓練，這次《九條好漢》可說圓夢。他笑說：「男演員在化妝間常聊當兵經驗，我因補充兵沒話題，只能靜靜坐旁邊，這次終於能跟上了。」

孫綻（右4）排隊等著投擲手榴彈。（台視提供）孫綻（右4）排隊等著投擲手榴彈。（台視提供）

不過37歲再挑戰新兵生活並不輕鬆，他坦言體能是負擔，甚至右手因舊傷導致手榴彈投擲成了最大難關。心理上的壓力更大，一開始總與人保持距離，「保護色太重，常躲到角落安靜。」幸好同袍顏佑庭、孫其君陪伴，漸漸讓他敞開心房，甚至在米可白愛犬生病時，他在營內無能為力，靠著與隊友互吐心聲才度過低潮。

孫綻訓練前先熱身。（台視提供）孫綻訓練前先熱身。（台視提供）

米可白唯一叮嚀他「不要受傷」，但孫綻膝蓋、手肘卻磨破皮，甚至進醫院治療，仍選擇隱瞞，直到結訓才坦白，因為怕家人擔心。這趟軍旅讓他收穫滿滿，「這麼辛苦我都做到了，還有什麼不能克服？」更讓他感動的是，節目裡因李國超口誤被暱稱「孫ㄉ一ㄥˋ」，竟意外成為新外號，連去吃拉麵都被認出，讓他笑說：「這是第一次有人叫我自己的名字，而不是劇中角色，感覺很真實。」

點圖放大header
點圖放大body

