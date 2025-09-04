晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

54歲像少女！酒井法子「絕美豔麗照」曝光引熱議

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕54歲酒井法子曾於2009年因吸毒被捕，遭判緩刑，事業起起伏伏；近日她在IG宣布12月將舉辦兩場晚餐秀，海報換上一套絕美豔麗造型登場，搭配招牌兔耳，狂吸粉絲目光。

酒井法子曝光新照，還玩起Gemini3D公仔。（翻攝自IG）酒井法子曝光新照，還玩起Gemini3D公仔。（翻攝自IG）

酒井法子暱稱Nori-P，演唱過《碧綠色的兔子》、《鏡中的禮服》等多首代表作，她公開12月分別在金澤日航酒店、大阪麗嘉皇家酒店舉辦晚餐秀，人數能容納至少600至1800人，票價據悉落在35000日幣至42000日幣之間（約台幣7247元至8697元），要價不菲。

曝光的主視覺中，可見她頭戴兔耳頭飾、身著短款上衣和迷你裙，美腿一覽無遺，完全活出新的自己；另外更在IG曬出Gemini公仔3D，搭上最夯話題，然而對照她過去曾提到「想離婚、退出演藝圈，從事護理工作」，離是離了，卻未兌現實現護理工作幫助他人。

酒井法子將於12月舉辦晚餐秀。（翻攝自IG）酒井法子將於12月舉辦晚餐秀。（翻攝自IG）

不少粉絲見到偶像新動態，直說「這樣的造型，看來只能到現場支持了」、「54歲的妳是真心漂亮又美麗」、「根本是酒井法子公主，最可愛了」；不過部分粉絲持反對意見，有人表示「年逾半百，還穿這樣，不覺得尷尬？」、更有人毒舌稱「嗨成這樣，難不成又用藥？小心又被警方盯上」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中