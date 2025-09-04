54歲像少女！酒井法子「絕美豔麗照」曝光引熱議

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕54歲酒井法子曾於2009年因吸毒被捕，遭判緩刑，事業起起伏伏；近日她在IG宣布12月將舉辦兩場晚餐秀，海報換上一套絕美豔麗造型登場，搭配招牌兔耳，狂吸粉絲目光。

酒井法子曝光新照，還玩起Gemini3D公仔。（翻攝自IG）

酒井法子暱稱Nori-P，演唱過《碧綠色的兔子》、《鏡中的禮服》等多首代表作，她公開12月分別在金澤日航酒店、大阪麗嘉皇家酒店舉辦晚餐秀，人數能容納至少600至1800人，票價據悉落在35000日幣至42000日幣之間（約台幣7247元至8697元），要價不菲。

曝光的主視覺中，可見她頭戴兔耳頭飾、身著短款上衣和迷你裙，美腿一覽無遺，完全活出新的自己；另外更在IG曬出Gemini公仔3D，搭上最夯話題，然而對照她過去曾提到「想離婚、退出演藝圈，從事護理工作」，離是離了，卻未兌現實現護理工作幫助他人。

酒井法子將於12月舉辦晚餐秀。（翻攝自IG）

不少粉絲見到偶像新動態，直說「這樣的造型，看來只能到現場支持了」、「54歲的妳是真心漂亮又美麗」、「根本是酒井法子公主，最可愛了」；不過部分粉絲持反對意見，有人表示「年逾半百，還穿這樣，不覺得尷尬？」、更有人毒舌稱「嗨成這樣，難不成又用藥？小心又被警方盯上」。

