娛樂 最新消息

看蕾菈二離有感而發！情色教主雪碧喊「愛惜生命不要結婚」

網紅雪碧針對蕾菈、湯宇離婚一事在臉書發表看法。（翻攝自臉書、IG）網紅雪碧針對蕾菈、湯宇離婚一事在臉書發表看法。（翻攝自臉書、IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蕾菈2日晚間發文宣布與DJ湯宇離婚，結束3年婚姻，兩人育有1子，加上蕾菈與第一任老公所生的女兒，令不少人替小孩擔心，又要重新適應父母分開的日子，意外引發爭議。對此，「情色教主」雪碧也在臉書發表看法。

聽聞蕾菈離婚的消息，網紅「雪碧」方祺媛在臉書感嘆表示，現代人離婚機率提高不少，她曾當了人家10次伴娘，其中有9對都離婚，「不針對人！我幫蕾菈說個話，之前我就說過曬恩愛分得快，結婚越高調，離婚就會讓人笑。但老實說沒有蕾菈誰會知道他老公是誰？又是做夜店的，兩個人年紀又很輕，我就不信外來的誘惑誰阻擋得了！」

雪碧也以自身經歷指出，曾交往過某任男友，因為她的名氣，順理成章冠上「雪碧的男友」稱號，沒想到竟開始出現各種女生想方設法貼上來，毫無道德感可言，搞笑的是，雪碧已與對方分手了六年，至今前男友都還在跟人炫耀曾與雪碧交往。

雪碧接著話鋒一轉，提到大家最關注的獨自帶孩子議題，她認為，若是男生無法負責任，那就「去父留子」，寧可獨自撫養小孩，也不要踏入婚姻，「什麼有爸媽小孩教育更好？哈囉現在都什麼時代了，請愛惜生命不要結婚！」

