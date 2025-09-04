《綜藝一級棒》森恬CP太強！江志豐開口認證冠軍

《綜藝一級棒》杜忻恬（左）、李子森是粉絲公認CP組合。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》再度推出「年度最強CP爭奪保衛戰」，由許志豪、李子森、杜忻恬、郭婷筠等人組成7對黃金組合互尬情歌，爭奪最強CP寶座。評審江志豐一看到「森恬CP」（李子森、杜忻恬）入列，就笑喊：「冠軍就是森恬CP。」笑說不敢得罪粉絲。

《綜藝一級棒》李子森（左）改搭郭婷筠，兩人身高相襯。（中視提供）

《綜藝一級棒》杜忻恬（左）抽中許志豪搭配CP組合。（中視提供）

節目中，原有組合因抽籤被重新洗牌，杜忻恬竟意外抽中許志豪，讓現場驚呼「你完蛋了」，連許志豪自己也秒崩潰大喊：「這場我不錄了！」李子森則打趣喊「苦主」。隨後兩人合唱《雲中月圓》，默契十足，江志豐盛讚：「志豪終於找到真正的CP。」但康康也調侃：「準備被粉絲罵了！」

《綜藝一級棒》陳孟賢（左）、翁鈺鈞。（中視提供）

《綜藝一級棒》評審江志豐。（中視提供）

《綜藝一級棒》評審江志豐講評怕得罪粉絲。（中視提供）

《綜藝一級棒》蕭玉芬、吳勇濱。（中視提供）

另一邊，李子森改與郭婷筠搭檔，合唱高難度的《龍飛鳳舞》，火力全開，歌聲震撼全場，兩人最後擁抱互誇，宛如「華山論劍」。製作單位也在第二階段加入「盲抽換搭檔」的驚喜橋段，讓整場比賽高潮迭起。

