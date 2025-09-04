1年來3次！鄭容和曝「幸福公式」=牛肉麵＋台灣粉絲

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團CNBLUE主唱鄭容和來台上癮，他迎接solo出道10週年，今年與台灣粉絲「又要」相見！他透露：「最近能經常見到大家，真的很開心又幸福，一直用你們精彩的應援填滿演出現場，真的非常感謝。」放話來台的每一天都要吃一碗牛肉麵。

鄭容和慶祝出道10週年，舉辦個人巡迴演唱會。（和協整合行銷提供）

鄭容和經營個人YouTube節目《LP Room》，坦言「邀請嘉賓比較困難，但拍攝過程總是很開心」。至於即將登場的演唱會，他呼籲粉絲：「Dress Code沒特別要求，只希望大家能開心地欣賞演出。」打趣表示，比起手機拍攝，更希望大家用眼睛和耳朵來感受表演。」

請繼續往下閱讀...

鄭容和今年1月、5月都隨團體來台開唱，7月3日推出第三張迷你專輯《One Last Day》，以「想要留住轉瞬即逝日子裡的重要瞬間」為主題，並親自參與《Night Runner（Shooting Star）》、《WOULD YOU》等5首歌作詞；他分享創作時若遇上卡關狀態，「不會去做其他事情，而是等待靈感自然到來。」

鄭容和將於9月20日來台開唱。（和協整合行銷提供）

鄭容和演唱會將於9月20日晚間6點在桃園會展中心舉行，門票於年代售票系統熱賣中，詳情可鎖定主辦單位「和協整合行銷有限公司」官方社群。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法