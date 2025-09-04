晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林芯儀體脂肪狂降16％ 吃4餐引發胃痙攣「三度送急診」

林芯儀在國際健美比賽奪得全場總冠軍。（年代提供）林芯儀在國際健美比賽奪得全場總冠軍。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕歌手林芯儀今年在國際健美比賽勇奪全場總冠軍，成為台灣首位獲得此殊榮的選手。近日登上《聚焦2.0》分享長達8個月的備賽歷程，不僅一周健身6天，練到全身瘀青，初期還因過度進食經常引發胃痙攣，痛到冒冷汗、無法呼吸，曾在一個月內三度送急診。為了控制飲食她開始親自備餐，體脂肪成功從27%狂降至11%，肌肉量也提升了5%，她更在現場大方分享自己的獨門健身祕訣。

華語歌手林欣儀在《聚焦2.0》分享健美比賽備賽期間的心路歷程。（年代提供）華語歌手林欣儀在《聚焦2.0》分享健美比賽備賽期間的心路歷程。（年代提供）

今年4月林芯儀於國際健美總會（IFBB）舉辦的健美比賽中，贏得了「Women's Fit Model」新人組及公開組雙料冠軍，奪下全場總冠軍，成為目前台灣勇奪此項殊榮的第一人。起初她因籌備個人演唱會而踏入健身房，沒想到意外愛上健美競技，為備賽投入長達8個月的魔鬼訓練，每週健身6天，搭配有氧與重量訓練，她感嘆：「女生要長肌肉真的非常不容易！」

林芯儀曾因過度進食導致胃痙攣，一個月內三度送急診。（年代提供）林芯儀曾因過度進食導致胃痙攣，一個月內三度送急診。（年代提供）

為了增加肌肉量，她將飲食從每天一餐增加到4餐。但初期只要吃太快或太多，就會引發劇烈胃痙攣，痛到全身冒汗、無法呼吸，一個月內甚至三度送急診，還曾在浴室痛到暈倒，最後靠中醫及物理治療調理身體，狀況才逐漸恢復穩定。

林芯儀示範「保加利亞分腿蹲」搭配旋轉盤，更能幫助大腿正確發力。（年代提供）林芯儀示範「保加利亞分腿蹲」搭配旋轉盤，更能幫助大腿正確發力。（年代提供）

林芯儀表示自己以前愛吃零食，不吃正餐，這次為了比賽嚴格控管飲食，徹底戒掉零食，開始親自備餐，並以大量的蛋白質為主食，體脂肪成功從27%狂降到11%，肌肉量更增加5%。她在錄製現場也大方分享增肌小技巧，示範運用旋轉盤搭配「保加利亞分腿蹲」訓練，將前腳踩在旋轉盤上進行分腿蹲，利用旋轉盤的阻力幫助腿部正確發力，加強訓練大腿後側肌群，主持人高文音看了都讚嘆：「這應該是《聚焦》開錄以來最難的動作！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中