娛樂 最新消息

陳文茜罹癌「病房開直播」露面！主持節目20年鬆吐近況

〔記者林欣穎／台北報導〕《文茜的世界周報》帶領台灣觀眾關注世界已經20個年頭。昨（3）日值節目20週年之際，主持人陳文茜接受TVBS政論節目主持人錢怡君的專訪，透過直播與線上超過7萬名網友一同回顧這段歷史旅程。

陳文茜（右）接受政論節目主持人錢怡君的專訪。（TVBS提供）陳文茜（右）接受政論節目主持人錢怡君的專訪。（TVBS提供）

陳文茜去年底罹患黑色素癌，目前正積極治療中，因此這次直播只能在台大癌醫病房內進行。在此次直播中，陳文茜戴著招牌太陽眼鏡，頭上俏皮地別著旋轉的竹蜻蜓亮相，一如往常展現出她的樂觀與幽默。

直播中陳文茜回顧了節目開播以來的足跡，從全球氣候變遷、金融風暴、敘利亞難民、烏俄戰爭、以哈戰爭、川普重回白宮，聚焦牽動全球變局的國際大事，遠離「小島上的小爭執」。20年來這些對世界變局產生重大變化的事件，也讓陳文茜與製作單位「日以繼夜一起堅守理念，從未放棄，也幾乎沒有缺席」，更加堅守深入報導的信念。

陳文茜積極抗癌。（TVBS提供）陳文茜積極抗癌。（TVBS提供）

關於大眾關注的疾病問題，陳文茜從過往的肺腺癌到近期黑色素癌，她逗趣提到：「我沒有抗癌，我是接受它。看我能不能把它殺死，我不把它殺死、就是它把我殺死。」豁達真摯的話語，讓許多網友深感佩服。她同時也感性說到，「人生都會碰到痛苦的事，未必是像我這樣的疾病，人生面對這些劫難痛苦，總是要有方法take it easy （放輕鬆）。」藉此鼓勵所有面臨疾病的人，能夠改變自己的心態，讓自己在劫難中別讓痛苦中再添苦楚。

直播中，她也特別解釋到病房中的「Labubu軍團」，因治療過程中使用很多嗎啡，容易造成便秘的問題，這群「Labubu」聽起來就像「拉噗噗」，即是可以排氣的意思，充滿童趣的想像也讓網友會心一笑。

在訪談過程中，錢怡君注意到陳文茜的聲音比平常略顯沙啞。陳文茜透露，近期治療的副作用引發口腔「乾燥症」，舌頭與上唇容易黏在一起，使直播講話不太順暢，需要不斷補充水分。

錢怡君則不時關心她的身體狀況，提醒若感不適可以隨時暫停。然而，陳文茜仍堅持完成整場直播。在兩個小時結束時，她以簡短卻充滿力量的語氣溫暖地總結20年的《文茜的世界周報》歷程：「我們做到了。」這句話既是向觀眾的喊話，也像是在告訴自己，回望一路走來的堅持與努力。

