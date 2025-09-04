晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）被吳宗憲說「假掰」 女歌手連飆台語：免佇遐抐豬屎啦

歌手鍾綺上《綜藝大熱門》飆唱，吳宗憲認為她第一句的唱法假掰。（資料照、翻攝自IG）歌手鍾綺上《綜藝大熱門》飆唱，吳宗憲認為她第一句的唱法假掰。（資料照、翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者葉姵妤／綜合報導〕吳宗憲、陳漢典、黃路梓茵（Lulu）主持《綜藝大熱門》長達12年的時間，節目在8月29日播出最後一集後，升級轉型為周末大型綜藝，並改名為《超級大熱門》。而在節目收攤後，歌手鍾綺突在社群po出一段影片，似乎用「教學」的方式，暗嗆吳宗憲過去在節目上點評「唱歌假掰」一事。

今年年初時，《綜藝大熱門》播出一集以「上輩子燒香才能看見？！歌壇猛將破天荒合體！」為題的節目單元，找來四組實力派歌手合體飆唱。其中一組葉秉桓與鍾綺選唱了江蕙的歌曲《我愛過》，兩人合唱表演結束後，吳宗憲對於葉秉桓的唱功很是稱讚，不過，點評鍾綺唱第一句歌詞「冷冷的雨」時，認為「她是比較假掰的唱法」。

歌手鍾綺隔空回擊當初吳宗憲對她唱法的評價。（翻攝自IG）歌手鍾綺隔空回擊當初吳宗憲對她唱法的評價。（翻攝自IG）

該評價似乎讓鍾綺感到不是滋味，時隔多個月，2日在社群po出影片，先是解釋台語「假掰」的意思，接著教大家，如果遇到有人對自己說時，可以回嘴「免佇遐抐豬屎啦，說別人假掰，整天只會講別人假掰的人最假掰啦」，疑似隔空向吳宗憲嗆聲。

在 Instagram 查看這則貼文

鍾綺 Bell（@_bell66_）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中