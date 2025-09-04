（影）被吳宗憲說「假掰」 女歌手連飆台語：免佇遐抐豬屎啦

歌手鍾綺上《綜藝大熱門》飆唱，吳宗憲認為她第一句的唱法假掰。（資料照、翻攝自IG）

〔記者葉姵妤／綜合報導〕吳宗憲、陳漢典、黃路梓茵（Lulu）主持《綜藝大熱門》長達12年的時間，節目在8月29日播出最後一集後，升級轉型為周末大型綜藝，並改名為《超級大熱門》。而在節目收攤後，歌手鍾綺突在社群po出一段影片，似乎用「教學」的方式，暗嗆吳宗憲過去在節目上點評她「唱歌假掰」一事。

今年年初時，《綜藝大熱門》播出一集以「上輩子燒香才能看見？！歌壇猛將破天荒合體！」為題的節目單元，找來四組實力派歌手合體飆唱。其中一組葉秉桓與鍾綺選唱了江蕙的歌曲《我愛過》，兩人合唱表演結束後，吳宗憲對於葉秉桓的唱功很是稱讚，不過，點評鍾綺唱第一句歌詞「冷冷的雨」時，認為「她是比較假掰的唱法」。

歌手鍾綺隔空回擊當初吳宗憲對她唱法的評價。（翻攝自IG）

該評價似乎讓鍾綺感到不是滋味，時隔多個月，2日在社群po出影片，先是解釋台語「假掰」的意思，接著教大家，如果遇到有人對自己說時，可以回嘴「免佇遐抐豬屎啦，說別人假掰，整天只會講別人假掰的人最假掰啦」，疑似隔空向吳宗憲嗆聲。

