蔡健雅隻身來台「只帶3個月租金」 奪首座金曲獎卻陷入低潮

《我們回家吧3》蔡健雅（左）帶領曾寶儀（中）挑戰體操。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）《我們回家吧3》蔡健雅（左）帶領曾寶儀（中）挑戰體操。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我們回家吧3》即將收官，倒數第二集迎來金曲天后蔡健雅，一開場就火力全開，帶著主持人曾寶儀挑戰體操，輕鬆倒立、「大法師」橋式、撐啞鈴倒立，甚至示範後空翻等高難度招式，讓曾寶儀在一旁驚呼連連：「哇嗚、哇賽、好強喔！」

談到為何學體操？蔡健雅說：「到了這個階段，反而想去挑戰我害怕、或有障礙的事。」練平衡、控身體的過程，她也悟出心法：「當世界顛倒以後，你要怎麼生存。」不只旁邊看，曾寶儀也在教練保護、穿戴護具下挑戰後空翻，結果一次成功，開心到尖叫，甚至克服恐懼「再翻一次」。

《我們回家吧3》蔡健雅（右）來台定居近20年，自剖真實原因：人生低潮期。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）《我們回家吧3》蔡健雅（右）來台定居近20年，自剖真實原因：人生低潮期。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

蔡健雅回憶自己首次成功那刻也是感動不已：「覺得自己好帥，我不是人、我是超人！那一瞬間好有快感。」她說，「不冒險，就不知道自己的潛力。」曾寶儀也認同：「很多人以為年紀限制我們和世界、身體的關係，其實不被年齡框住、去挑戰未知的恐懼，就會發現人生的關卡都能往前走。」

《我們回家吧3》蔡健雅（右）告白台灣：「在這裡成為我最喜歡的自己。」（台灣大哥大MyVideo、三立提供）《我們回家吧3》蔡健雅（右）告白台灣：「在這裡成為我最喜歡的自己。」（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

來自新加坡的蔡健雅，為何選擇台北落地？蔡健雅在鏡頭前也坦白人生低潮期，當時奪下人生首座金曲獎，卻被身邊信任的人質疑：「沒有人要你了，為什麼還要堅持唱自己寫的歌？」陷入自我懷疑的她，一度想要放棄做音樂，轉而唱別人寫的歌，最後下定決心隻身來台發展，「我只帶了3個月的租金、行李箱跟一把吉他，就跟我媽說掰掰。大家可能以為我已經得了獎，應該會很順利，但我覺得那時我是掉到谷底。」

2006年定居台北的蔡健雅，最愛的是台灣獨特的人情味與「敢做自己」的氛圍：「台灣是我成長最旺盛、改變最多、經歷最多階段的地方，也是在這裡成為我最喜歡的自己。」若用一首歌形容台北，她選〈讓浪漫作主〉：「什麼最讓你動心，就奮不顧身去做，台北給我的就是這樣的感覺。」

《我們回家吧3》曾寶儀（左）帶蔡健雅（右）訪問自己的秘密療癒景點。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）《我們回家吧3》曾寶儀（左）帶蔡健雅（右）訪問自己的秘密療癒景點。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

節目也走訪她在台北的家、近期迷上的編織教室；曾寶儀則分享她的自我療癒祕密景點。蔡健雅吐露真心話，「沒想到有一天我會把台北當作家。小時候總覺得自己格格不入，反而是在台灣，很多肯定在這裡發生。」

