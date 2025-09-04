晴時多雲

娛樂 最新消息

楊祐寧孕妻中邪失控狂敲門窗 膽大如他都說可怕

楊祐寧（右）在《泥娃娃》親見蔡思韵中邪，半夜古怪行徑讓他渾身發毛。（天予電影提供）楊祐寧（右）在《泥娃娃》親見蔡思韵中邪，半夜古怪行徑讓他渾身發毛。（天予電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕中元節將至，靈異話題新作《泥娃娃》今（4）日釋出正式預告，驚悚氛圍再升級，揭開恐怖童謠禁忌。蔡思韵力拚「新一代鬼后」，刀割胸口獻祭展現入魔演技，楊祐寧親眼目睹「孕妻」中邪，深夜失控狂敲玻璃門窗，平時膽子很大的他都坦言：「第一次有這種毛骨悚然被嚇到的感覺，她真的好可怕，好瘋！」

該片描述楊祐寧與蔡思韵飾演的夫妻，正準備迎接新生命到來，卻因家中出現一尊神秘且殘破的泥娃娃引發噩運，懷有身孕的蔡思韵開始產生變化，隨之而來一連串難以解釋的離奇事件。最新預告將邪靈附身的壓迫感推到極致，開場便是蔡思韵「割胸血祭」的駭人場面。

蔡思韵演出《泥娃娃》力拚「新一代鬼后」，刀割胸口獻祭展現入魔演技。（天予電影提供）蔡思韵演出《泥娃娃》力拚「新一代鬼后」，刀割胸口獻祭展現入魔演技。（天予電影提供）

蔡思韵解釋該場戲是她中邪後，身體被迫做出自殘，「邪靈想要佔有她，但體內仍有一部分的自我在掙扎。」她直言，同時要呈現角色情緒崩裂，還要顧及下刀角度跟鏡頭位置，演起來真的很有「分裂感」，但最讓她背脊發涼的是，透過鏡子對自己露出詭異笑容，「看久了，好像現場真的多了一個蔡思韵，但她和我不同步，越想越毛。」

楊祐寧回憶印象最深刻的一場戲，是他親眼目睹蔡思韵中邪後，瘋狂在房間外敲打玻璃門窗，他形容：「事前有想過很多種敲窗的方式，結果那一天正式要拍的時候，她開始發瘋敲窗戶，敲到我跟攝影師在裡面都覺得很害怕。」

預告也揭示更多恐怖亮點，楊祐寧焦急追問：「我老婆要怎麼樣才能回來？」並閃過一幕，楊祐寧痛苦翻白眼的畫面，疑似也遭邪靈操控，泥娃娃的邪門血咒，誘使人們不斷餵食鮮血，彷彿一切即將失控。《泥娃娃》將於10月9日在台上映。

《泥娃娃》正式預告：

