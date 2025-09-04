僅限36位！波多野結衣來台「親自下廚」互動必搶

〔記者鍾志均／台北報導〕日本女神波多野結衣暌違兩年，今（4）宣布將於教師節重磅回歸，舉辦見面會《Our Moment》；這次她將化身「惡魔導師」，於26、27日連兩天分別與限量粉絲共度下午茶時光、在TICC辦見面會，與粉絲近距離互動。

波多野結衣將在台連兩天會台粉。（勁維肯創意提供）

2025波多野結衣《Our Moment》見面會亮點超限量的 「戀愛廚房」，波多野結衣將親自下廚，準備料理並與粉絲共享餐桌時光；活動僅舉辦兩場，每場18人，最稀有的互動機會，必定引發秒殺級搶票潮。

另外粉絲期待已久的見面會福利也應她要求全面升級：親簽拍立得、1:1專屬聊天、語音錄製、近距離合影、親手握手，再加上《Our Moment》限定周邊商品，波多野結衣誠意滿滿，希望能夠讓粉絲一次收穫心動回憶與珍藏好禮。

波多野結衣活動主視覺。（勁維肯創意提供）

久未與粉絲見面的波多野結衣也深情告白：「希望能和台灣粉絲一起創造專屬於彼此的時刻。」活動名稱《Our Moment》，正是她獻給粉絲最浪漫的承諾——這一天，只屬於她與粉絲的獨家時光。

主辦單位表示：「波多野結衣對台灣粉絲有著特別的情感，這次不僅帶來『惡魔導師』限定互動，更精心安排戀愛廚房，保證讓粉絲度過一場難以忘懷的教師節！」

門票將於 9 月 8 日中午 12 點透過 遠大售票系統正式開賣，完整演出資訊與售票網站，敬請關注主辦單位JOSHIRAKU女子力官方社群。

