娛樂 電影

小丑女情慾解放！超激尺度連揉麵團都勾人遐想

〔記者許世穎／台北報導〕由「小丑女」瑪格羅比主演的新版《咆哮山莊》今（4）日發布首支預告與前導海報，預告曝光大膽的電影風格與超激尺度的震撼場面，瑪格更為鮮肉男星愛至發狂，就連在廚房揉麵團，思緒都情繫性感小鮮肉雅各艾洛迪。

《咆哮山莊》曝光前導海報及預告。（華納兄弟提供）《咆哮山莊》曝光前導海報及預告。（華納兄弟提供）

瑪格在片中化身經典文學故事的女主角凱瑟琳，整個人情慾大解放，年僅28歲的影壇小鮮肉男星雅各艾洛迪，為新片上半身全裸入鏡，大露胸肌與結實身材，渾身散發野性魅力，瞬間擄獲瑪格羅比的心，為他愛到發狂。

該片由曾以《花漾女子》拿下奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，改編自英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名書籍，海報文案以「愛你令我發狂」呈現主角兩人愛恨交織、相愛相殺的微妙關係。

《咆哮山莊》曝光的「嘴巴」劇照也充滿暗示感。（華納兄弟提供）《咆哮山莊》曝光的「嘴巴」劇照也充滿暗示感。（華納兄弟提供）

導演艾莫芮德芬諾在前作《Saltburn》就與雅各艾洛迪合作，瑪格羅比則曾經擔任艾莫芮德芬諾過去兩部執導作品的製作人，這次在新片《咆哮山莊》首次以演員身分與導演合作，光是預告畫面就能看到瑪格羅比與雅各艾洛迪展現出影迷從未見過的情慾形象。

此外，預告中也揭露葛萊美獲獎歌手酷娃恰莉將為電影打造原創歌曲，令粉絲相當期待。《咆哮山莊》將於2026年情人節在台上映。

《咆哮山莊》首支預告：

