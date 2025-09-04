晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前婆婆與雙親一同闖進屋！前元祖食品少奶奶安晨妤認為父母也是共犯 今起訴

〔記者吳昇儒／台北報導〕前元祖食品少奶奶安晨妤離婚後，與前婆婆張秀琬互控官司不斷。安晨妤日前控訴前婆婆擅闖住處，法官判處張秀琬拘役30日。法官認為，安晨妤的雙親當時也一起闖進屋中，認為兩人也是共犯，故依職權提出告發，交由檢察官另案調查。因安晨妤並未表示不追究此事，台北地檢署今日偵結，依妨害自由罪將安晨妤的雙親起訴。

台北地檢署今日偵結，依妨害自由罪將安晨妤的雙親起訴。（記者吳昇儒攝）台北地檢署今日偵結，依妨害自由罪將安晨妤的雙親起訴。（記者吳昇儒攝）

安晨妤於2019年與元祖二少東張劭緯離婚後，前婆婆元祖創辦人張秀琬於前年5月1日下午，偕同安晨妤的雙親前往其住所，安女雙親宣稱要看小孩，要女兒開門，沒想到門一打開前婆婆也跟著進入屋內。

安晨妤多次表達要求前婆婆離開，但對方卻不願配合執意留滯其內，事後鬧上法院。台北地方法院一審判處張婦拘役30日，得易科罰金3萬元。安女不服上訴，但二審法官認為，原判決未逾越法定刑度，予以駁回。

安晨妤。（資料照，記者陳奕全攝）安晨妤。（資料照，記者陳奕全攝）

法官審理時詢問安晨妤：「當天被告進入你家，你是否認為你的父母也是共犯」，安晨妤則認為雙親是共犯，並向法官表示因為當天是3人一直按門鈴…，打開門後他們3人就一起衝進來，一直拍照。

法官審理後依職權告發安晨妤的雙親，交由檢察官另案偵辦。偵辦期間，安晨妤並未表示不願追究此事，台北地檢署今日偵結，依涉妨害自由罪，將兩人起訴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中