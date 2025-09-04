前婆婆與雙親一同闖進屋！前元祖食品少奶奶安晨妤認為父母也是共犯 今起訴

〔記者吳昇儒／台北報導〕前元祖食品少奶奶安晨妤離婚後，與前婆婆張秀琬互控官司不斷。安晨妤日前控訴前婆婆擅闖住處，法官判處張秀琬拘役30日。法官認為，安晨妤的雙親當時也一起闖進屋中，認為兩人也是共犯，故依職權提出告發，交由檢察官另案調查。因安晨妤並未表示不追究此事，台北地檢署今日偵結，依妨害自由罪將安晨妤的雙親起訴。

安晨妤於2019年與元祖二少東張劭緯離婚後，前婆婆元祖創辦人張秀琬於前年5月1日下午，偕同安晨妤的雙親前往其住所，安女雙親宣稱要看小孩，要女兒開門，沒想到門一打開前婆婆也跟著進入屋內。

安晨妤多次表達要求前婆婆離開，但對方卻不願配合執意留滯其內，事後鬧上法院。台北地方法院一審判處張婦拘役30日，得易科罰金3萬元。安女不服上訴，但二審法官認為，原判決未逾越法定刑度，予以駁回。

法官審理時詢問安晨妤：「當天被告進入你家，你是否認為你的父母也是共犯」，安晨妤則認為雙親是共犯，並向法官表示因為當天是3人一直按門鈴…，打開門後他們3人就一起衝進來，一直拍照。

法官審理後依職權告發安晨妤的雙親，交由檢察官另案偵辦。偵辦期間，安晨妤並未表示不願追究此事，台北地檢署今日偵結，依涉妨害自由罪，將兩人起訴。

