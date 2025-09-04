腰痠背痛竟是癌症前兆！何嘉文遭醫師警告：差點就要洗腎

歌手何嘉文曾腰痠背痛持續2週以上都沒好轉，就醫後查出罹患腎絲球腎炎。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕主持人沈玉琳近日證實自己罹患血癌的消息，引發外界正視自身健康，歌手何嘉文近日登上《11點熱吵店》提到，兩年前的某天她突然感到腰痠背痛，且疼痛持續2週以上都沒好轉，她第一時間趕緊去找熟識的按摩師推拿，沒想到對方按到一半突然一臉凝重地要她趕緊去醫院檢查，沒想到檢查過後竟發現「肝膽腸胃腎沒一個好的！」

何嘉文因腰痠就醫，確診為腎絲球腎炎，而導致腎臟出問題的元凶恐為癌症。（翻攝自YT）

兩年前的某天，何嘉文因腰酸背痛找上推拿師，怎料才剛一趴下，對方就大叫說不能油壓了，堅持要她立刻去掛急診。何嘉文雖狐疑但仍照做，隔幾天回診時醫生凝重的表示「幸好妳今天來了，妳如果下個禮拜才來，就要洗腎了」，原來檢查結果顯示何嘉文已出現明顯腎水腫，判定為腎絲球腎炎，且自體免疫系統非常糟糕，肝膽腸胃腎沒有一個是正常的，屬於癌症初期徵兆。

何嘉文回顧當時徵狀，「我很容易累，只要一水腫可能一整天都消不了」，但通常當下只會覺得是休息不夠，並不會馬上聯想到罹癌。至於腎絲球腎炎的治療方案，何嘉文透露當時醫師表示只能盡力治療，無法保證痊癒，幸運的是，她後續只花了兩年時間調養身體，就順利恢復健康。

