晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

羅志祥回來了！第七度重返小巨蛋 激動洩真實心緒

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥迎來出道30週年，今宣布壓軸重返「台北小巨蛋」，引爆歌迷熱情期待，他開心表示：「其實心情真的很激動！我上次是在高雄巨蛋跨年演出，現在能回到台北小巨蛋，對我來說就像是一個圓滿的返場。」這也是他第七度攻蛋。

羅志祥宣布重返小巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）羅志祥宣布重返小巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）

小豬巡演去年末從高雄啟航，帶給歌迷最難忘的高雄巨蛋跨年，演出唱跳超過三小時不喊累，還與歌迷大玩砸派，歡慶出道30年，令北部歌迷相當羨慕，緊接海外開唱，場場爆滿好評連連。

演唱會也帶來不少經典歌曲與新歌，包括《愛的主場秀》、《一支獨秀》、《舞狀元》等唱好唱滿，把出道30年的精華全部送給歌迷，讓歌迷細細回味過去的點點滴滴，不只超過三小時熱力四射，也有感性影片串接出道以來的成長歷程，讓粉絲彷彿穿越時光隧道，現場氛圍催淚又感動。

超寵粉的小豬這次也大手筆準備禮物要抽給到現場的觀眾，羅志祥直呼：「這次真的會玩很大！」就看哪位幸運兒，能獲得小豬親自準備的超大獎。

2025年終於強勢回歸台北小巨蛋開唱，小豬表示：「這次回到小巨蛋剛好出道30週年特別有感觸。這個舞台承載了我太多夢想、汗水，還有跟歌迷們一起寫下的回憶。」因此台北場在舞台特效上投入比以往多出兩倍的預算，也特別安排新的編舞設計與團隊合作打造的段落，將把整場演唱會打造成如同遊樂園般的沉浸式體驗，讓觀眾只能用「嗨翻」來形容，小豬興奮透露：「這次有新歌首唱，只在台北場！還有還有大家最期待的砸派！這次就是要跟大家一起《鬧翻天》啦！」

「2025羅志祥 30巡迴演唱會 台北站」12月13及14日在小巨蛋登場，門票將於9月9日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中