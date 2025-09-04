羅志祥回來了！第七度重返小巨蛋 激動洩真實心緒

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥迎來出道30週年，今宣布壓軸重返「台北小巨蛋」，引爆歌迷熱情期待，他開心表示：「其實心情真的很激動！我上次是在高雄巨蛋跨年演出，現在能回到台北小巨蛋，對我來說就像是一個圓滿的返場。」這也是他第七度攻蛋。

羅志祥宣布重返小巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）

小豬巡演去年末從高雄啟航，帶給歌迷最難忘的高雄巨蛋跨年，演出唱跳超過三小時不喊累，還與歌迷大玩砸派，歡慶出道30週年，令北部歌迷相當羨慕，緊接海外開唱，場場爆滿好評連連。

演唱會也帶來不少經典歌曲與新歌，包括《愛的主場秀》、《一支獨秀》、《舞狀元》等唱好唱滿，把出道30週年的精華全部送給歌迷，讓歌迷細細回味過去的點點滴滴，不只超過三小時熱力四射，也有感性影片串接出道以來的成長歷程，讓粉絲彷彿穿越時光隧道，現場氛圍催淚又感動。

超寵粉的小豬這次也大手筆準備禮物要抽給到現場的觀眾，羅志祥直呼：「這次真的會玩很大！」就看哪位幸運兒，能獲得小豬親自準備的超大獎。

2025年終於強勢回歸台北小巨蛋開唱，小豬表示：「這次回到小巨蛋剛好出道30週年特別有感觸。這個舞台承載了我太多夢想、汗水，還有跟歌迷們一起寫下的回憶。」因此台北場在舞台特效上投入比以往多出兩倍的預算，也特別安排新的編舞設計與團隊合作打造的段落，將把整場演唱會打造成如同遊樂園般的沉浸式體驗，讓觀眾只能用「嗨翻」來形容，小豬興奮透露：「這次有新歌首唱，只在台北場！還有還有大家最期待的砸派！這次就是要跟大家一起《鬧翻天》啦！」

「2025羅志祥 30巡迴演唱會 台北站」12月13及14日在小巨蛋登場，門票將於9月9日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票。

