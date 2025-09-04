昔傳離婚烏龍！ㄚ頭與尪出席前警政署長壽宴 合照公公超狂背景曝

〔記者林欣穎／台北報導〕副業女王「丫頭」詹子晴與警政署前署長王卓鈞兒子王惟立結婚5年，兩人婚姻穩定，日前卻被傳出簽字離婚，丫頭還火大在社群曬出身分證上的配偶欄自清；昨（3）日她在IG曬出與老公一起出席公公壽宴的照片，一家人看起來相當溫馨。

ㄚ頭（右）與王惟立結婚5年。（翻攝自IG）

丫頭在IG限動PO出和老公一起出席公公壽宴的照片，並寫下：「爸爸生日快樂，祝平安沒事，開心沒事，健康沒事」，畫面其樂融融。而丫頭過去還幽默表示，老公不但有一個會出現在歷史課本上的爺爺（指特務局長王魯翹）、還有一個警察之光的爸爸（前警政署署長王卓鈞），再加上一個娛樂圈小闆娘的老婆，搞笑稱對方上輩子一定做了很多好事。

ㄚ頭與尪出席公公的壽宴。（翻攝自IG）

事實上，丫頭半年前才因在社群抒發心情遭傳分居老公，她當時透過經紀人澄清夫妻仍住一起，稱謠言是子虛烏有。而針對日前爆出夫妻倆低調離婚，丫頭則與老公一起錄影片，無奈直呼：「到底是誰這麼討厭我，還是有人討厭你王惟立」、「到底是誰這麼無聊說我們簽字離婚」，隨後王惟立也曬出身分證的配偶欄闢謠，「沒有的事到底要我怎樣，沒有離婚，但我的關鍵字都是『丫頭 離婚』，我真的也覺得很煩。」

