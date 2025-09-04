《阿凡達3》上映倒數 《水之道》重登大銀幕再送限量海報特典

〔記者許世穎／台北報導〕在迎接全球粉絲引頸期盼的年度壓軸超級鉅作、《阿凡達》第三部曲《阿凡達：火與燼》前，全球現象級鉅獻第二部曲《阿凡達：水之道》宣布重登大銀幕！這次依然少不了精美特典，只要買票就送限量特殊款海報，之前錯過大銀幕的觀眾或阿凡達的鐵粉，絕對要把握機會。

金獎票房神導詹姆斯柯麥隆相隔首集《阿凡達》13年推出的《阿凡達：水之道》，全球票房累積超過23.2億美金（約台幣712億元），不僅是2022年全球票房冠軍，更登上影史全球票房第3高的電影，在台也以台幣7.47億元登上影史票房第7名，亦入圍奧斯卡最佳影片等四項大獎、榮獲最佳視覺效果，全球現象級電影稱號實至名歸。

《阿凡達：水之道》即將重返全台大銀幕。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》上映在即，《阿凡達：水之道》全新預告與海報也為了這次重映驚豔亮相，《阿凡達》系列不僅是為大銀幕而生的電影，更是3D電影的極致典範，看過的人值得再進戲院重溫，沒看過的更得親身體驗大銀幕魅力。

此次將限定推出IMAX、4DX、MX4D、Dolby Cinema、Dolby Atoms、Screen X等3D特殊版本，帶領觀眾全面體驗超越想像的潘朵拉壯闊篇章！《阿凡達：水之道》將於10月2日（四）至10月8日（三）重返大銀幕全台限定一週上映。

《阿凡達：水之道》限定一週上映預告：

