晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《阿凡達3》上映倒數 《水之道》重登大銀幕再送限量海報特典

〔記者許世穎／台北報導〕在迎接全球粉絲引頸期盼的年度壓軸超級鉅作、《阿凡達》第三部曲《阿凡達：火與燼》前，全球現象級鉅獻第二部曲《阿凡達：水之道》宣布重登大銀幕！這次依然少不了精美特典，只要買票就送限量特殊款海報，之前錯過大銀幕的觀眾或阿凡達的鐵粉，絕對要把握機會。

金獎票房神導詹姆斯柯麥隆相隔首集《阿凡達》13年推出的《阿凡達：水之道》，全球票房累積超過23.2億美金（約台幣712億元），不僅是2022年全球票房冠軍，更登上影史全球票房第3高的電影，在台也以台幣7.47億元登上影史票房第7名，亦入圍奧斯卡最佳影片等四項大獎、榮獲最佳視覺效果，全球現象級電影稱號實至名歸。

 《阿凡達：水之道》即將重返全台大銀幕。（二十世紀影業提供）《阿凡達：水之道》即將重返全台大銀幕。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》上映在即，《阿凡達：水之道》全新預告與海報也為了這次重映驚豔亮相，《阿凡達》系列不僅是為大銀幕而生的電影，更是3D電影的極致典範，看過的人值得再進戲院重溫，沒看過的更得親身體驗大銀幕魅力。

此次將限定推出IMAX、4DX、MX4D、Dolby Cinema、Dolby Atoms、Screen X等3D特殊版本，帶領觀眾全面體驗超越想像的潘朵拉壯闊篇章！《阿凡達：水之道》將於10月2日（四）至10月8日（三）重返大銀幕全台限定一週上映。

《阿凡達：水之道》限定一週上映預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中