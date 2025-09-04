晴時多雲

娛樂 最新消息

樂團站上松山機場跑道拍MV 背後推手竟是陳謙文

生命樹與陳謙文合唱。（植光土壤音創提供）生命樹與陳謙文合唱。（植光土壤音創提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕生命樹上週末首登「2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」，近來發行暌違3年的新歌《白色迴廊》和《黑羊》都交出亮眼成績，演出當天更加碼邀請「八點檔男神」陳謙文驚喜合唱。

生命樹難掩緊張、興奮的心情，為「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」特別設計了專屬的Intro，也準備了另一個驚喜，邀請陳謙文前來合唱，雙方交情源自於2011年松山機場飛安主題曲《Fly to the sky》的合作，當時陳謙文剛好在松山機場當替代役，適逢松山機場年度飛安宣傳活動，因為他的推薦，促成了主題曲的誕生。

生命樹首登2025 JAM JAM ASIA。（植光土壤音創提供）生命樹首登2025 JAM JAM ASIA。（植光土壤音創提供）

轉眼已經過了14年，生命樹與陳謙文終於第一次合體演唱《Fly To The Sky》，生命樹表示，彩排時一下子湧現好多回憶，「據說當時我們是第一組在松山機場跑道上拍MV的樂團。」對陳謙文來說，這個演出也是別具意義，不論戲劇多忙，但他從沒忘記內心的音樂魂、歌手夢，有機會就推出新的音樂作品跟大家見面。

主唱小王子坦言：「當天早起彩排與烈日曝曬中已經耗盡體力，團員在妝髮的過程中一直快睡著，直到演出時體力已快要不支。」接著還將面對更多的演出與宣傳，小王子誓言：「接下來會加強鍛鍊體力，去面對更多突如其來的嚴苛挑戰。」

生命樹首登2025 JAM JAM ASIA。（植光土壤音創提供）生命樹首登2025 JAM JAM ASIA。（植光土壤音創提供）

這次的「2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」邀請許多來自亞洲各地的音樂人前來共襄盛舉，讓剛參加完2025 MÜST 國際音樂創作營的小王子很開心，在創作營中認識的歌手也有來到JAM JAM ASIA演出，像是AcQUA源少年的黃峯茗和雙人女子音樂組合Kaxa，他說「我們剛透過創作認識，隔沒幾天就相遇在演出時相互加油打氣，真的很有緣分。另外來自日本的音樂人帶我們去看他的好友Yaeji的演出，非常精彩」。

