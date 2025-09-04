Siri拒答台海關係議題！美退將點名《零日攻擊》：戰爭早已開始

華府智庫大西洋理事會邀約研討會，美國退將、前印太司令部副司令米尼漢（右中）、製作人鄭心媚（中）和監製林錦昌（右上）都參與其中。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕講述台海關係的台劇《零日攻擊》不只在台灣掀起話題，海外也於丹麥哥本哈根、日本東京陸續亮相，9月2日更受美國智庫大西洋理事會的邀請於華盛頓舉行放映及研討會，鄭心媚與監製林錦昌以視訊方式參與。另邀美國退將、前印太司令部副司令米尼漢（General Mike Minihan）、中國研究專家肯頓（Kenton Thibaut）等人與談。

米尼漢表示看了預告片高度期待追此劇，他引用劇中高橋一生對連俞涵說的台詞「戰爭早就已經開始了」，表示以他近年觀察，高度有感。他舉例：「我最近問Siri台灣跟中國的關係，Siri拒絕回答。無論怎麼換方式問，就是不答。」

中國研究專家肯頓也表示已開始想辦法追劇，看完前兩集覺得品質很棒，劇中刻畫的資訊戰等形式相當寫實，尤其AI技術更讓中國的認知作戰威脅加大。她也肯定每集透過普羅大眾的視角來說戰爭的故事，更能讓人感同深受。

監製林錦昌表示，今年正好二戰結束80週年。面對戰爭威脅，最忌心存僥倖而不準備，若相信有危機並提前應對，反可無事，《零日攻擊》想傳達的就是這個訊息。「大部分的人不喜歡每天講政治，但如果是晚上看劇配啤酒，大家都喜歡」，與會者紛紛點頭。

《零日攻擊》製作人鄭心媚（左）與導演劉易。（牽猴子提供）

製作人鄭心媚表示，在她編劇生涯中，感受到中國因素籠罩在影視環境中，即便台灣已民主化，創作自由卻受到明顯的限縮。2022年烏克蘭的情勢更讓她深感創作這個主題的急迫感，「如果我不寫一些關於台灣的作品，可能就再也沒機會了」。主持人也呼應，他最有感的台詞就是杜汶澤飾演的「強哥」說的「你要對方投降，不是把他殺死，是把他嚇死」。

會中有觀眾提問關於拍攝此劇是否有政治壓力？鄭心媚表示確實如此，許多非事實的攻擊接踵而來，「確實感受到為何大家過去為何不碰此題目」。她補充說：「每集開播完當晚，會出現一波好評，但隔天醒來，負評開始排山倒海而來。」她透露會與各集導演互相打氣，欣慰至少此劇已達成初衷「開啟社會對話」。

製作人鄭心媚到海外宣傳《零日攻擊》。（牽猴子提供）

《零日攻擊》每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

