娛樂 電視

胡瓜同遊曾莞婷熱情「貼身服務」 小禎看傻眼狂吐槽

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、小禎與安安共同主持《胡來旅行社》本週帶領一群熱愛山歌的鄉親朋友出門遊玩。每趟行程皆安排明星好友擔任特派員，這次也不例外，邀請到瓜社長許願已久的「女神」曾莞婷登場。

原本一早還有些疲憊的胡瓜，在看到特派員是曾菀婷後立刻精神大振，不僅在車上全程沒休息、沒滑手機，還熱情陪聊。

安安（左起）、曾莞婷、胡瓜、小禎錄製《胡來旅行社》。（客台提供）安安（左起）、曾莞婷、胡瓜、小禎錄製《胡來旅行社》。（客台提供）

戶外用餐時，胡瓜更頻頻幫曾莞婷夾菜、裝湯，讓女兒小禎忍不住吐槽：「他一雙兒女在旁邊都快冷死了，也沒看他裝湯給我們喝！」

相較於上一趟帶孩子體驗戶外特訓、挑戰鋼索與滑索，這次的行程風格一百八十度轉變，走的是網美系的愜意療癒路線：踩天鵝船餵鴨子、品嚐美食、欣賞湖光山色、悠閒喝飲料，讓曾莞婷都忍不住笑問：「你們的行程都這麼舒服嗎？」結束一天的行程後，她更開玩笑說：「我都想報名當團員了！」直呼自己跟胡瓜等人根本是在旅遊，不是在帶團。

胡瓜（左）看到女神曾莞婷登場，精神都來了。（客台提供）胡瓜（左）看到女神曾莞婷登場，精神都來了。（客台提供）

一行人還前往農場體驗挖人參何首烏，並現場品嘗熱騰騰的人參何首烏雞湯。胡瓜喝了之後驚為天人，甚至不忘加入特製的何首烏酒提味，連續加了好幾次後還笑說：「怎麼有點微醺想睡了！」結果立刻被小禎吐槽：「你還在上班耶，大哥！」

此外，為了幫樹木進行定期修剪，胡瓜也親自上陣體驗鋸樹，但只見他拿著一把小刀賣力鋸呀鋸，樹木卻毫無動靜，只好交棒給兒子安安，沒想到安安竟把刀子拿反，讓眾人笑翻直呼：「到底行不行啊！」

