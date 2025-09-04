陳妍希離婚陳曉半年首談感情觀 脫口「1句話」惹心疼

陳曉、陳妍希於今年2月宣布離婚，結束9年婚。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳妍希與中國男星陳曉於今年2月宣布離婚，結束9年婚姻。近來陳妍希在離婚後首度登上節目暢聊感情觀，她意味深長的表示就算結婚，女生還是要有獨立的經濟能力，並且不能全部時間只分給家庭，而忽略了自己身邊的親人，她更脫口「1句話」引發外界心疼。

陳妍希近來上中國節目《毛雪汪》暢聊感情觀。（翻攝自微博）

陳妍希近來上中國節目《毛雪汪》暢聊感情觀，身為曾有有一段婚的「前輩」，她也提出一些意見給適婚年齡的女生們參考。陳妍希認為婚後不能放棄獨立的經濟能力，且不能把所有時間都分給家庭，還是要多陪親人，「不能把自己丟了，唯有先愛自己，別人才會愛你」。

請繼續往下閱讀...

陳妍希一席話也引發外界心疼，「難以想像說出這種話是經歷了什麼事」、「婚姻能給女人什麼？不過就是犧牲自己」、「認同！要先好好愛自己」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法