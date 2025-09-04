晴時多雲

娛樂 最新消息

「老菸槍雙人組」開唱喊卡！歌迷苦等五個月領不到退款 文化局將開罰

「老菸槍雙人組」演出取消，歌迷卻說領不到退款。（翻攝滿場娛樂臉書）「老菸槍雙人組」演出取消，歌迷卻說領不到退款。（翻攝滿場娛樂臉書）

〔記者孫唯容／台北報導〕美國知名電音組合老菸槍雙人組（The Chainsmokers）原定於3月22日在大佳河濱公園舉辦演唱會，不過主辦單位「滿場娛樂有限公司」（下稱滿場）卻在3月12日臉書粉專公告宣布延期，後續在3月19日公告退款退票方式，不過有大批歌迷控訴，尚未收到退款，目前消保官也已受理36件申訴案。台北市文化局表示，截至8月底已受理近150件消費申訴案，因滿場經多次通知到市府說明處理情形，均未派員出席，文化局將依消費者保護法第57條規定啟動裁罰程序。

文化局指出，依藝文表演票券定型化契約應記載事項第3點規定，藝文表演未如期演出時，消費者得請求全額退款，業者應積極配合辦理，以保障消費者權益。據調查，本場演出售出約1680筆訂單量，惟滿場宣布延期舉辦後，迄今僅約163筆獲得退訂及退款，態度消極。

文化局說明，已多次發函請滿場說明退票辦理情形，亦會同法務局至其營業登記地址聯合查察，續召開2次行政調查會議；惟滿場不僅未回覆退票辦理情形書面資料，2次會議亦未派員到場說明，明顯罔顧消費者權益，將依消費者保護法第57條規定啟動相關裁罰程序，處新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，如業者仍遲未改善，將按次處罰。

文化局強調，對消費者權益保護相當重視，在此嚴正要求並呼籲滿場娛樂應儘速辦理退款作業，並設置專責窗口受理退票申請，避免消費者權益受損，影響信譽。售票平台亦應協助消費者辦理退款，善盡企業責任。提醒民眾，觀看演唱會應慎選主辦單位及售票平台，本府將與民眾一起持續監督，以維護良好的藝文環境並保障消費安全。

