娛樂 最新消息

江俊翰膿包惡化險釀敗血症 開刀康復吐心境

江俊翰曬新照，表示現在的他懷抱著那股熱誠和信心，一步一步堅定的走下去。（翻攝自江俊翰臉書）江俊翰曬新照，表示現在的他懷抱著那股熱誠和信心，一步一步堅定的走下去。（翻攝自江俊翰臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕53歲男星江俊翰7月初突在社群曬出住院照，透露即將動刀且開完刀還得住院2週，若症狀嚴重甚至可能引發敗血症，1日曬新照吐露已康復並抒發心境。

康復出院的江俊翰坦言今年對他來說，是人生有著最多改變跟意料之外的一年，應該才算是真正的最谷底，尤其7月開刀住院的那半個多月，突然間讓他不斷地回頭看自己從前的人生，和從未思考過的、如何去經營自己的未來與未知的人生。
即使面對著殘酷與現實的生活問題，江俊翰表示自己卻比以往有著更多的堅強，和更想努力的決心和勇氣，「勇於嘗試更多未曾接觸的新事物、努力過著更簡單看似平凡的日子，許多心中的計劃也都在讓它真正成型的階段，辛苦嗎？的確很辛苦？擔心嗎？當然很擔心。」

江俊翰說，現在的他懷抱著那股熱誠和信心，將「翰我一起，重新歸零」的本質與概念，一步一步堅定的走下去。江俊翰近年以《嫁妝》、《多情城市》、《愛的榮耀》等8點檔作品活躍八點檔，演技精湛有一票死忠觀眾。

點圖放大
點圖放大

