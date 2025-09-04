樂天女孩熊霓「疑遭球迷偷拍裙底風光」！火大開嗆：非常不舒服
樂天啦啦隊女孩熊霓遭球迷以輕浮表情偷看裙底，甚至疑拍下不雅照，讓她氣炸開嗆。（翻攝自IG）
〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天啦啦隊女孩熊霓昨（3）日在台北大巨蛋應援時，因為現場舞台設計較高，竟遭到第一排的幾位球迷以輕浮表情偷看裙底，甚至疑似拍下不雅照，讓她氣炸發文開嗆。
熊霓發文怒指坐在觀眾席第一排的幾名球迷，總是用輕浮、猥瑣的眼神窺探裙底，甚至拍攝不當角度的照片。（翻攝自Threads）
熊霓3日發文指出，當天應援場地為大巨蛋，那邊的舞台比較高，因此場邊的球迷需要抬頭看著啦啦隊女孩們，大多數的球迷都是以健康態度觀看女孩應援，但仍有少數人喜歡利用仰頭角度之便，做出不尊重女孩的行為。
熊霓怒指當天坐在觀眾席第一排的幾名球迷，總是用輕浮、猥瑣的眼神窺探裙底，甚至拍攝不當角度的照片，文末更罕見開砲當天偷看她的幾名球迷「到底是抱持著什麼心態來看球賽？？真的讓人非常不舒服」，貼文一發出立刻引發外界關切。
