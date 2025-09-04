晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天女孩熊霓「疑遭球迷偷拍裙底風光」！火大開嗆：非常不舒服

樂天啦啦隊女孩熊霓遭球迷以輕浮表情偷看裙底，甚至疑拍下不雅照，讓她氣炸開嗆。（翻攝自IG）樂天啦啦隊女孩熊霓遭球迷以輕浮表情偷看裙底，甚至疑拍下不雅照，讓她氣炸開嗆。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天啦啦隊女孩熊霓昨（3）日在台北大巨蛋應援時，因為現場舞台設計較高，竟遭到第一排的幾位球迷以輕浮表情偷看裙底，甚至疑似拍下不雅照，讓她氣炸發文開嗆。

熊霓發文怒指坐在觀眾席第一排的幾名球迷，總是用輕浮、猥瑣的眼神窺探裙底，甚至拍攝不當角度的照片。（翻攝自Threads）熊霓發文怒指坐在觀眾席第一排的幾名球迷，總是用輕浮、猥瑣的眼神窺探裙底，甚至拍攝不當角度的照片。（翻攝自Threads）

熊霓3日發文指出，當天應援場地為大巨蛋，那邊的舞台比較高，因此場邊的球迷需要抬頭看著啦啦隊女孩們，大多數的球迷都是以健康態度觀看女孩應援，但仍有少數人喜歡利用仰頭角度之便，做出不尊重女孩的行為。

熊霓怒指當天坐在觀眾席第一排的幾名球迷，總是用輕浮、猥瑣的眼神窺探裙底，甚至拍攝不當角度的照片，文末更罕見開砲當天偷看她的幾名球迷「到底是抱持著什麼心態來看球賽？？真的讓人非常不舒服」，貼文一發出立刻引發外界關切。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中