柔柔當媽快2年「飛泰國大解放」 渾圓雪乳緊貼鏡頭

柔柔渾圓上圍很吸睛。（翻攝自threads）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕余天、李亞萍的兒子余祥銓與老婆柔柔愛情長跑多年後步入婚姻，育有女兒「小元寶」，而柔柔產後也積極飲控維持身材，如今產後快2年，她到泰國度假時大方曬出比基尼照，傲人的上圍掀起關注。

柔柔體態極佳。（翻攝自threads）

可以看到柔柔站在飯店泳池旁，身穿一套黑色比基尼，將頭髮用一朵黃色小花紮起，雙眼無辜面對鏡頭自拍，而她胸前渾圓雪乳相當吸睛，可見她當媽後仍不吝展露好身材。另一張全身照也可以看到柔柔纖細的四肢和小蠻腰，可見產後保養極好，完全看不出已經當媽。她在文中寫下：「夏日陽光比基尼和曬黑的我。」難得的度假照也意外讓粉絲目睹她傲人的好體態。

柔柔飛泰國度假。（翻攝自threads）

柔柔展露好身材。（翻攝自threads）

余祥銓、柔柔去年底幫小元寶在大直典華舉辦1歲抓周活動，余天、李亞萍全家出席共享天倫之樂。柔柔當時在當媽1年後，也在社群吐新手媽媽心情，有感而發表示：「累和幸福並存著，身體的疲勞根本不足以掛齒。」

