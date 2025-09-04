晴時多雲

娛樂 最新消息

省掉親情裂痕！486先生曝遺產規劃有遠見

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶今（4）日在臉書發文提及台灣知名企業家王永慶、張榮發，感嘆哪個父母不希望死後孩子們能互相幫忙互相照應，結果卻恰好相反，「因為錢，讓孩子們反目成仇。」

486先生表示自己53歲時便認為應該除了立下遺囑，更要趁還活著做好日後遺產規劃跟分配，於是花數10萬找了最大會計師事務所，最後得到很滿意也覺得合理的遺產規劃，「我跟兒子女兒公開說明爸爸很愛他們，現在爸爸這幾年給他們的贈與建議，以後財產會怎樣分配，給媽媽給兒女是如何分配跟規劃」，同時說明為何要這樣做。

他告訴兒女得到的遺產都是公平且公開，「我要他們知道，若有天我不在，要好好照顧媽媽之外，對我的2個堂弟家，對媽媽那邊的舅舅阿姨家，也希望若有需要，兄妹倆也可以伸出援手。」
486先生最後表示，每個父母當然都是希望自己死後孩子們可以互相照顧扶持，「不管你留下來的錢財有多少，活著的時候好好的分配，好好的規劃，不要偏心，這是讓你死後孩子們能夠維持好的感情的最基礎最基本；好的遺產規劃，不是為了省稅，而是為了省掉親情的裂痕。」

點圖放大header
點圖放大body

