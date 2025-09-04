晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被封「單眼皮帥哥前三名」牧森《進行曲》飆戲逼哭觀眾

有時尚雜誌認為牧森是最「未完成」卻最令人期待的名字。（《Tatler Taiwan》提供）有時尚雜誌認為牧森是最「未完成」卻最令人期待的名字。（《Tatler Taiwan》提供）

〔蕭方綺／台北報導〕牧森在Netflix影集《影后》、電影《進行曲》獲大關注，近日也被《Tatler Taiwan》選為2025年「Asia’s Most Stylish 亞洲十大風格人士」，網友也以「拉不拉多可愛大狗狗」、「榮登單眼皮帥哥前三名」、「我的新老公」等稱號形容他，但他提到自己比起盲目跟隨主流大眾，寧可選擇自己想走的路。

在牧森的衣櫃裡有各種搶眼的花紋與色彩服裝，透過大膽的搭配，讓自己顯得特別亮眼；他甚至也分享，若是有一天走上金鐘獎、金馬獎等大型典禮的紅毯時，「如果可以選的話，我比較想穿一些『奇裝異服』。」而這樣的反差風格，也讓牧森近期受到多個精品活動邀約，成為時尚寵兒。 

牧森獲選2025「Asia’s Most Stylish 亞洲風格人士」。（《Tatler Taiwan》提供）牧森獲選2025「Asia’s Most Stylish 亞洲風格人士」。（《Tatler Taiwan》提供）

牧森在電影《進行曲》中，為了完成夢想，與爸爸李李仁一段爭執戲，逼出不少觀眾眼淚，堪稱得獎場。這也與他人生經歷不謀而合。牧森在訪問中分享，「小時候，家人對他管教頗為嚴格，在家裡我會感覺很有壓力，有時候被爸爸罵，只能委屈接受，」最終也沒有順著家人的期待，而是成為了演員。

家人從反對到支持，電影《進行曲》上映後，牧森的爸媽也特別在台中包場力挺，甚至邀請身邊親朋好友、牧森國小、國中、高中各階段的老師、長輩、朋友都到場支持。牧森回憶包場時表示，「一到現場，我看到老師也嚇一跳，小學的時候有跟老師吵架，不知道老師還記不記得。」

牧森爸媽在台中包場《進行曲》力挺兒子。（周子娛樂提供）牧森爸媽在台中包場《進行曲》力挺兒子。（周子娛樂提供）

映後國小老師分享：「牧森從小就是帥哥，小時候很調皮，媽媽那時都想裝攝影機看看自己的小孩每天都在幹嘛，很久不見，謝謝牧森還記得我。」國中老師也透露：「牧森國中真的很調皮，常常被叫到辦公室，不過那時候身形不是這樣，現在變帥演技也超棒，跟爸爸衝突那段，我自己都流下眼淚。」

牧森開玩笑地說：「劇中江浩及江浩爸爸常常被叫去辦公室訓話，滿像我的人生寫照的，而且我爸都會穿很帥的西裝前往。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中