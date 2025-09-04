被封「單眼皮帥哥前三名」牧森《進行曲》飆戲逼哭觀眾

有時尚雜誌認為牧森是最「未完成」卻最令人期待的名字。（《Tatler Taiwan》提供）

〔蕭方綺／台北報導〕牧森在Netflix影集《影后》、電影《進行曲》獲大關注，近日也被《Tatler Taiwan》選為2025年「Asia’s Most Stylish 亞洲十大風格人士」，網友也以「拉不拉多可愛大狗狗」、「榮登單眼皮帥哥前三名」、「我的新老公」等稱號形容他，但他提到自己比起盲目跟隨主流大眾，寧可選擇自己想走的路。

在牧森的衣櫃裡有各種搶眼的花紋與色彩服裝，透過大膽的搭配，讓自己顯得特別亮眼；他甚至也分享，若是有一天走上金鐘獎、金馬獎等大型典禮的紅毯時，「如果可以選的話，我比較想穿一些『奇裝異服』。」而這樣的反差風格，也讓牧森近期受到多個精品活動邀約，成為時尚寵兒。

牧森獲選2025「Asia’s Most Stylish 亞洲風格人士」。（《Tatler Taiwan》提供）

牧森在電影《進行曲》中，為了完成夢想，與爸爸李李仁一段爭執戲，逼出不少觀眾眼淚，堪稱得獎場。這也與他人生經歷不謀而合。牧森在訪問中分享，「小時候，家人對他管教頗為嚴格，在家裡我會感覺很有壓力，有時候被爸爸罵，只能委屈接受，」最終也沒有順著家人的期待，而是成為了演員。

家人從反對到支持，電影《進行曲》上映後，牧森的爸媽也特別在台中包場力挺，甚至邀請身邊親朋好友、牧森國小、國中、高中各階段的老師、長輩、朋友都到場支持。牧森回憶包場時表示，「一到現場，我看到老師也嚇一跳，小學的時候有跟老師吵架，不知道老師還記不記得。」

牧森爸媽在台中包場《進行曲》力挺兒子。（周子娛樂提供）

映後國小老師分享：「牧森從小就是帥哥，小時候很調皮，媽媽那時都想裝攝影機看看自己的小孩每天都在幹嘛，很久不見，謝謝牧森還記得我。」國中老師也透露：「牧森國中真的很調皮，常常被叫到辦公室，不過那時候身形不是這樣，現在變帥演技也超棒，跟爸爸衝突那段，我自己都流下眼淚。」

牧森開玩笑地說：「劇中江浩及江浩爸爸常常被叫去辦公室訓話，滿像我的人生寫照的，而且我爸都會穿很帥的西裝前往。」

