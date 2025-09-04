晴時多雲

娛樂 最新消息

AV女優小那海綾不再下海 真實原因曝光

小那海綾3月曾來台現身台北大巨蛋為中信兄弟應援。（翻攝自Ｘ）小那海綾3月曾來台現身台北大巨蛋為中信兄弟應援。（翻攝自Ｘ）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有甜美臉蛋及傲人身材的日本AV女優小那海綾（前名佐佐波綾），深受老司機喜愛，私下是可是一名熱血的棒球迷，今年3月曾來台觀看中職與北海道火腿鬥士隊交流賽。

然而，出道僅2年的小那海綾宣布引退，掀起外界瘋猜，近日她分享離開背後真相，坦言當時不知道作品可以下架，同時透露剛進AV界緊張又害羞，所幸發現自己相當沉浸其中。

熱愛棒球的小那海綾，其實是日本職棒「橫濱DeNA海灣之星」忠實球迷，3月現身台北大巨蛋觀看中信兄弟與北海道火腿鬥士隊比賽，大方曬出自己身穿中信兄弟球衣的照片，背面還印有「小那海綾」專屬字樣，電暈大批粉絲。

當時照片曝光後，引起台灣老司機及球迷熱議，AV達人一劍浣春秋指出，小那海綾一直想來台灣體驗大巨蛋，才促成那次活動企劃，「你可以在攝影會拍她、在餐會一起享用烤肉，然後逗陣去看中信兄弟與日本火腿的交流賽。」

點圖放大header
點圖放大body

