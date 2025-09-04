晴時多雲

娛樂 最新消息

大咖韓團登台！接力AAA典禮 ACON音樂節再追加7卡司

AAA將在高雄世運主場館舉行。（STARNEWS提供）AAA將在高雄世運主場館舉行。（STARNEWS提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓Asia Artist Awards（AAA）12月6日將在高雄世運主場館登場，隔天緊接舉辦ACON 2025音樂節，今年適逢AAA 10年週年，更是首次移師台灣舉辦，主辦單位1日公開最後一波出席與演出名單，總共137人將齊聚南台灣，將是一大盛宴。

今（4）日一早主辦單位再追加最後一波演出陣容，AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、崔叡娜、KISS OF LIFE以及QWER等7組歌手將登陸高雄，與粉絲嗨翻全場。

韓團ATEEZ出道在今年4月迎來7週年，推出首部紀實演唱會電影。（采昌提供）韓團ATEEZ出道在今年4月迎來7週年，推出首部紀實演唱會電影。（采昌提供）

韓媒報導，由8位男子（星化、弘中、潤浩、呂尚、傘、旼琦、友榮、鍾浩組成的ATEEZ，2018年出道至今累積大批海內外粉絲，前年推出第二張專輯曾獲英國《Official Albums Chat》第二名佳績，今被公開今來台演出，勢必將引起一陣旋風。

