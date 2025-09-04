韓網紅宋讚養昔遭設局騙財 突宣布重回台灣工作

宋讚養2017年曾來台發展，卻傳出遭經紀人設局詐騙。（翻攝自宋讚養臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍網紅宋讚養以綜藝節目《2分之一強》在台走紅，2017年也曾遠渡重洋來台發展，卻傳出遭經紀人設局詐騙而回到南韓。

宋讚養3日在臉書發文，宣布將在台灣開啟新生活，透露目前已拿到了工作證，開心表示：「感謝台灣給我這機會。」

發文中，宋讚養表示自己花了近半年時間才拿到工作證，他說：「我想一個外國人為了拿到工作證能夠遇到的所有麻煩事我應該是全都遇到了。」雖然期間浪費很多時間，一度覺得有點心累，但最終總算成功了，「因這次我回台後最注重的還是住在台灣的『身分以及資格』，所以讓我能夠生活下去的工作證才是使我在台灣開始一切的信號彈。」

對於人在南韓生活7年後的結論，宋讚養說：「我的人生只是為了賺錢的話，就該待在韓國。」但因想要過「幸福的人生」，所以選擇回到台灣，強調台灣帶給他的幸福，並不是當網紅才有的，而是「人在台灣就能享受到的東西」。

