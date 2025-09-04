陳傑憲辣妻曬酷帥寫真 牽手放閃全家高顏值

陳傑憲一家高顏值被網友大讚。（圖擷取自綺綺IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕前啦啦隊女神綺綺與統一獅外野手陳傑憲婚後育有2子，婚後生活相當幸福甜蜜。她平常透過社群平台分享家庭日常，3日更驚喜曬出全家福照，不少粉絲直呼「這一家顏值真的太扯了！」

陳傑憲婚後與綺綺幸福美滿，去年12強經典賽時，還發生陳傑憲在賽後滿場找老婆的畫面，令人感受到一家人的幸福與緊密，近日綺綺在社群上公布一家人的高顏值全家福，讓網友大喊「救命！！！！！一家人都超好看！！！顏值天花板！！！！！」、「顏值超頂的一家」

陳傑憲與綺綺緊牽對方，畫面浪漫又酷帥。（圖擷取自綺綺IG）

陳傑憲身穿黑白雅痞皮衣，搭上綺綺一襲黑色皮質婚紗配黑色高筒靴、頭戴白色頭紗，畫面看來時尚又有個性，一張緊牽對方互看的畫面，雖然兩人刻意裝酷，但仍看得出彼此感情深厚，加上兩位小寶貝也穿黑白色系服裝一同入鏡，還有大兒子手持球棒的照片，實在是可愛破表，一家人幸福美好，堪稱最美家庭代表。

陳傑憲兒子手拿球棒頗有老爸風範（圖擷取自綺綺IG）

陳傑憲一家入鏡，阿嬤也是亮點。（圖擷取自綺綺IG）

令人意外的亮點則是小寶貝的阿嬤也一起入境，溫婉笑容讓網友也大讚「媽媽（阿嬤）好有氣質好美，一家高顏值」

