江祖平公開性侵男姓名正面照 再爆電視台2女受害

江祖平昨釋出加害者正面照及姓名。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人江祖平近日踢爆某電視台男員工疑性侵女演員，3日公開男方照片穿有「SET」標誌上衣，三立電視台發聲明表示高度重視，已啟動調查機制；今（4）日凌晨，江祖平公開男子姓氏，並再爆又有2幕後女同事被騷擾，事件持續延燒。

江祖平凌晨再為受害者發聲，表示有2位幕後女性同事希望能被尊重，強調即使是合法夫妻，其中一方不願意又被強硬對待，也是強制猥褻、性侵罪。透過發文，江祖平附上對話截圖，受害女性向江祖平透露因工作關係與性侵男有過接觸，某次突接男方疑喝醉酒打來電話。

今天凌晨，江祖平加碼再爆料。（翻攝自臉書）

受害女性說：「他突然地打給我，叫我搭計程車去他家，他要打砲。」接著痛心表示：「我是來工作、學技術，又不是來玩、來約的。為什麼我下班後還要受到他的騷擾。」因持有被騷擾截圖證據，受害女性之後果斷提離職，且還知道另有其他人也被騷擾。

在曝光截圖對話，該男傳訊大剌剌喊「想揉一陣子了」、「你胸部蠻大的」等字眼，江祖平發文以灰底黑字怒斥：「如果再不覺得自己有錯，跟所有你玷污的女性道歉，還有可以讓你坐牢的證據！」

江祖平接連雖未指名道姓，因附上照片辨識度極高，不少電視新聞同業幾乎一眼就能認出該人身分，據悉，該男年僅25歲為電視台幕後工作人員。

江祖平喊話要求性侵男向受害者道歉。（翻攝自江祖平IG）

對於外界關注，三立電視昨發聲明，強調高度重視江祖平的指控，雖然她未具體指名道姓，但相關內容已造成疑慮。電視台已立刻啟動調查機制，並向江祖平等當事人了解情況，希望取得資訊與證據以釐清真相。三立重申，將全力保障職場安全與尊嚴，若查有違法情事，必嚴肅處理。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

