娛樂 最新消息

長達7個月盼到術後首次月經 吳怡霈曝病況

吳怡霈飽受子宮肌腺症所苦。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）吳怡霈飽受子宮肌腺症所苦。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）

〔記者林南谷／台北報導〕吳怡霈3日晚間發長文詳述1年來對抗子宮肌腺症血淚史，一句「7個月之後，終於盼到手術完第1次月經」，大批女性粉絲網友心疼不已。

發文一開頭，吳怡霈透露子宮肌腺症困擾多年，經血量爆多導致嚴重貧血、劇烈經痛，去年甚至連非經期，下腹都在痛，到處尋醫治療，最後在醫生建議下，動了微創刀；醫師為了讓她子宮休息，打了一劑長效柳普林，月經整整7個月沒來。

吳怡霈說，這7個月難熬且漫長，柳普林的副作用，出現類更年期症況，盜汗嚴重，時不時汗如雨下，每隔幾分鐘就一次，晚上幾乎無法好好睡覺，情緒不穩定（可能因為一直無法控制流汗，就想發火跟莫名沮喪）。

7個月之後，吳怡霈終於盼到手術完第一次月經，形容完全不痛，悄悄的來悄悄的走，並說：「現在每個月都能跟阿月當好朋友，貧血指數也慢慢回覆正常。中醫師說，這樣繼續忌口，肌腺症『有機會不復發』。」

開完刀有什麼收穫嗎？吳怡霈表示有的，她一直以為自己是「天生小腹婆」，就在動完手術後，小腹變平坦，「原來都是肌瘤肌腺症害的，根本不是內臟脂肪。」

點圖放大header
點圖放大body

