女神卡卡合作提姆波頓MV正式上線 死亡之舞保密一年多

女神卡卡（右）和提姆波頓合作《The Dead Dance》MV。（翻攝自X）

〔記者許世穎／綜合報導〕女神卡卡與鬼才導演提姆波頓合作的《The Dead Dance》（直譯：死亡之舞）MV，正好與她在 Netflix影集《星期三》的特別演出同時曝光。MV開場，卡卡站在一面牆上，周圍擺滿娃娃，她隨即展開死亡之舞，喚醒這些玩偶。副歌時，一群戴著面具的舞者加入，隨著白晝轉為黑夜，娃娃們也隨節奏不斷點頭，與輕快旋律呼應。

女神卡卡為了影集《星期三》創作《The Dead Dance》。（翻攝自YouTube）

這支MV的消息在7月初首度傳出，當時有媒體報導卡卡與波頓一同在墨西哥城南部索奇米爾科的「娃娃島」拍攝作品。上週Spotify與Netflix聯合舉辦的《星期三》「墓園晚會」上，卡卡也宣布單曲的發行日期，並談到自己在影集中的客串。

卡卡表示：「我非常享受參與《星期三》第二季的拍攝，即便只是其中很小的一部分。我很喜歡與提姆波頓、珍娜以及所有人合作，實在太不可思議了，謝謝大家。我同時要在這裡確認，我的歌曲《The Dead Dance》真的要推出了。」

女神卡卡（中）在《The Dead Dance》MV大跳死亡之舞。（翻攝自YouTube）

該曲和《星期三》第2季下半部同步登場，卡卡在第六集中現身，根據影集音樂監製透露，卡卡是在第一季播出後與《星期三》團隊建立聯繫，並特地為影集創作《The Dead Dance》，劇中的舞蹈片段原先是用一首節奏相近的臨時歌曲拍攝，相關橋段保密一年多，直到最後才由該曲取代。

《The Dead Dance》MV

