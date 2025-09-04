晴時多雲

娛樂 音樂

聽障模特兒王曉書自爆去夜店玩靠低頻震動舞動 Tizzy Bac學手語交流

〔記者陳慧玲／台北報導〕聽障模特兒，也是公視新聞台手語主播王曉書，最近為了公益演唱會忙著排練，透露因為壓力太大，練習到連做夢都在打手語。

王曉書（右）和Tizzy Bac惠婷為演出彩排。（聲音藏在提供）王曉書（右）和Tizzy Bac惠婷為演出彩排。（聲音藏在提供）

王曉書9月7日將和金曲歌王許富凱， Tizzy Bac，郭耀仁等一起出席在花漾展演空間舉行的「2025聲音藏在聾聽共融公益演唱會」，近期展開彩排，Tizzy Bac 的惠婷與前源還特地學習「大家好」的手語和王曉書打招呼。

惠婷談到：「對我來說是一個新的認識，也是很有意義的體驗，實際跟手語老師配合以後，更深刻的體會原來透過音樂這個載具，能夠破除人與人之間的隔閡，達到在同一個空間裡面情感共享的一個狀態。」鼓手前源也親自穿上工研院研發的「5G共感穿戴裝置」，體驗震動與光感的回饋。

Tizzy Bac與王曉書（中）合作演出，覺得是特別的體驗。（聲音藏在提供）Tizzy Bac與王曉書（中）合作演出，覺得是特別的體驗。（聲音藏在提供）

王曉書則談到，以前當模特兒時期就常和朋友去夜店玩，雖然聽不見音樂，但能感受到低頻的震動與燈光效果，因此能和大家一起舞動身體。這次演出因為有5G共感穿戴裝置的輔助，更清楚感受歌曲的節拍強弱。

