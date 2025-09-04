晴時多雲

娛樂 最新消息

張凌赫受封「古裝男神」專業戶 遭製作人爆料「戀愛戲很主動」

趙今麥（左）與張凌赫首搭合作《度華年》，展開橫跨兩世的相愛相殺。（東森提供）趙今麥（左）與張凌赫首搭合作《度華年》，展開橫跨兩世的相愛相殺。（東森提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕趙今麥在古裝劇《度華年》，與當朝首輔張凌赫因誤解導致婚姻失敗，成為權力鬥爭下的敵人，卻在歷經死亡後帶著前世記憶重生，從相看兩厭到成為最佳戰友，最終迎來破鏡重圓的宿命。

張凌赫因演出《度華年》攀向演藝高峰，如今也躋身為古裝男神。（東森提供）張凌赫因演出《度華年》攀向演藝高峰，如今也躋身為古裝男神。（東森提供）

趙今麥在《度華年》飾演大夏長公主「李蓉」，儘管出身皇族，卻不敢輕易付出真心。（東森提供）趙今麥在《度華年》飾演大夏長公主「李蓉」，儘管出身皇族，卻不敢輕易付出真心。（東森提供）

童星出身的趙今麥，憑藉甜美青澀的「初戀臉」形象獲封「國民女兒」，過去搭檔白敬亭主演《開端》、與吳磊演出《在暴雪時分》獲得高人氣，而後與張凌赫合作的《度華年》，她飾演野心勃勃的長公主，與裴相橫跨兩世的相愛相殺，兩人二搭合作的偶像劇《櫻桃琥珀》也正熱播，細膩演技總讓觀眾對趙今麥的角色充滿期待，儼然成為新一代「男神收割機」。張凌赫、趙今麥對戲時情感流動，讓總製作人袁玉梅讚嘆：「兩張臉放在一起很舒服」。

《度華年》張凌赫在前世因誤解導致婚姻失敗，最終遭奸人所害殞命。（東森提供）《度華年》張凌赫在前世因誤解導致婚姻失敗，最終遭奸人所害殞命。（東森提供）

趙今麥在《度華年》不停與張凌赫鬥嘴翻舊帳，小學生式的吵架意外成為本劇亮點。（東森提供）趙今麥在《度華年》不停與張凌赫鬥嘴翻舊帳，小學生式的吵架意外成為本劇亮點。（東森提供）

張凌赫因《蒼蘭訣》「長珩仙君」一角走紅，絕美古裝扮相受到觀眾注目，陸續收到不少古裝劇邀約，演出《雲之羽》、《寧安如夢》，再到《度華年》中的首輔宰相「裴文宣」，突破多重形象，演出各種富有反差感的角色，不少人也認為比起在《寧安如夢》的表現，張凌赫演技進步許多，也讓他在一週內漲粉22萬，目前微博粉絲已經破千萬，讓他攀向新的演藝高峰，如今也晉身為古裝男神。

童星出身的趙今麥在《度華年》細膩演技，讓觀眾對角色充滿期待，成為新一代「男神收割機」。（東森提供）童星出身的趙今麥在《度華年》細膩演技，讓觀眾對角色充滿期待，成為新一代「男神收割機」。（東森提供）

總製作人袁玉梅透露，當初選角時引發不少爭議，有人質疑趙今麥、張凌赫的組合沒有火花，甚至認為趙今麥難以駕馭此角色，她則力挺二人到底：「我覺得麥麥與『李蓉』非常相配，是我千金不換的選擇。」。談及男主角人選，袁玉梅觀察張凌赫在綜藝和採訪的表現，發現他具有溫暖、喜感特質，這點與「裴文宣」很相似，大讚張凌赫非常會演戀愛戲，更爆料他「戀愛戲和哭戲都非常主動」。

張凌赫、趙今麥在《度華年》夫妻隔閡多年，在朝堂權謀中漸漸失去彼此。（東森提供）張凌赫、趙今麥在《度華年》夫妻隔閡多年，在朝堂權謀中漸漸失去彼此。（東森提供）

劇中趙今麥與張凌赫一個野心勃勃、一個冷靜自傲，兩人帶著20年前的記憶重生，他們第一個想法都是不要重蹈覆轍，無奈逃不過命運牽絆，這一世仍是彼此的駙馬與公主。從一開始不知道雙方擁有前世記憶，對彼此假惺惺的舉動在內心吐槽，直到發現彼此都重生的事實，開始直來直往鬥嘴、翻舊帳，一個罵對方是狗東西，一個罵對方有公主病，兩人小學生式的吵架也意外成為本劇亮點。

張凌赫（左）、趙今麥在《度華年》帶著前世記憶重生，兩人的愛情也有了重新再來的機會。（東森提供）張凌赫（左）、趙今麥在《度華年》帶著前世記憶重生，兩人的愛情也有了重新再來的機會。（東森提供）

張凌赫、趙今麥在《度華年》帶著前世記憶重生，兩人的愛情也有了重新再來的機會。（東森提供）張凌赫、趙今麥在《度華年》帶著前世記憶重生，兩人的愛情也有了重新再來的機會。（東森提供）

兩人首次合作，張凌赫對趙今麥的第一印象是認真踏實、對自己要求很高的演員，合作後才發現對方還是個很可愛的小女生。趙今麥對張凌赫的第一印象，覺得他是個陽光大男孩，隨著兩人相處變熟了，發現他根本是個陽光的「毒舌」大男孩，但也讚張凌赫邏輯性很強，會針對一些細節提出討論，呈現出更完善的表演內容。張凌赫讚趙今麥很有長公主的架勢，卻虧她不夠浪漫，令趙今麥自嘲：「我是不是不太行啊」，笑翻眾人。《度華年》9月4日起週一至週五晚間10點在東森戲劇40頻道播出。

點圖放大body

