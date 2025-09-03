晴時多雲

娛樂 最新消息

從料理端出心動！《暴君的廚師》直送Netflix冠軍

《暴君的廚師》於本週台灣Netflix衝上影集排行榜第1名。（Netflix提供）《暴君的廚師》於本週台灣Netflix衝上影集排行榜第1名。（Netflix提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》近期熱度高，今（3）官方公布在Netflix全球非英語影集排行榜中勇奪第2名，在台灣排行榜則是冠軍，再次證明韓國浪漫影集的國際號召力。

《暴君的廚師》由潤娥飾演的米其林主廚延志永和「暴君」李彩玟透過精湛的料理，激發兩人命運的趣味轉折，自8月23日上線以來火速擄獲全球觀眾的心，才第4集就飆出收視雙位數。

《暴君的廚師》特別版主視覺海報。（Netflix提供）《暴君的廚師》特別版主視覺海報。（Netflix提供）

同時，Netflix釋出一張特別版主視覺海報，捕捉「燕熙君」與穿越而來的「待令熟手」之間逐漸萌芽的愛戀氛圍，預告接下來的影集將能感受到兩人更強烈的化學反應。

對於影集在全球獲佳績，潤娥表示：「非常感謝大家對《暴君的廚師》的喜愛，後續還有更多驚險又令人心動的時刻，請大家繼續陪伴志永，一起面對接下來的各種挑戰。」

潤娥（左）、李彩玟在《暴君的廚師》CP感爆棚。（Netflix提供）潤娥（左）、李彩玟在《暴君的廚師》CP感爆棚。（Netflix提供）

李彩玟則說：「真的很感謝觀眾對《暴君的廚師》的支持。隨著李獻逐漸向志永敞開心扉，我們會持續端上更多美味又浪漫的時刻，請大家繼續享受這部作品。」《暴君的廚師》每週六日在Netflix獨家上線。




