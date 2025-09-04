晴時多雲

「小提琴男神」邊指揮邊演奏 李齊拉樂迷走進不一樣的西班牙風情

小提琴男神李齊將在9日的跨界音樂會演奏《西班牙交響曲》，挑戰一邊指揮一邊演奏。（李齊提供）小提琴男神李齊將在9日的跨界音樂會演奏《西班牙交響曲》，挑戰一邊指揮一邊演奏。（李齊提供）

〔記者張錦露／台北報導〕最Man的小提琴男神李齊不斷嘗試挑戰自我，從6月底開始左手拉奏小提琴右手打籃球，9月9日更將首次一邊指揮一邊演奏，攜手台灣絃樂團在台北國家音樂廳舉辦跨界音樂會，演出拉羅的《西班牙交響曲》；特別的是此次演奏的版本，是經改編後由獨奏小提琴與絃樂團伴奏的組合，令樂迷高度期待。

李齊年少時就讀西班牙蘇菲亞皇后音樂院，留學經驗讓他演繹拉羅名曲有更獨到的視角，「西班牙音樂情感豐沛，充滿戲劇性。演奏時，我會聯想到佛朗明哥舞者與吉他手之間的張力與火花。」但讓他感受更深刻的是「西班牙曾被伊斯蘭政權統治，在西班牙的建築、音樂、繪畫⋯⋯各種藝術中都可以看到阿拉伯文化的影子，這次演出我想放大這個部分，把樂迷『拉』進這個特色中。」

李齊（左）曾留學西班牙，期盼帶給樂迷不同風情的《西班牙交響曲》。（李齊提供）李齊（左）曾留學西班牙，期盼帶給樂迷不同風情的《西班牙交響曲》。（李齊提供）

李齊大學曾選修戲劇課，跨界演藝圈後，擅於將角色代入音樂作品中，「我把在戲劇領域學習到的劇本分析代入演奏，會把樂譜視作劇本，探索劇中每個角色的內心、每個事件發生的原因、劇本創作的動機。」讓音樂演出成為精彩的靈魂碰撞。

而在這個夏天，因為從小到大的籃球夢，李齊跨界奔赴球場，投注心力參加籃球生存實境秀《白日夢籃球隊》的訓練和比賽，每天進行高體能和高強度的運動。「你被實境秀榨乾體力了，還有時間和體力拉琴嗎 ？」面對粉絲的擔憂，他說：「跟拍戲時一樣，盡量一有時間就練琴。雖然常常打了一整天籃球累爆了，但回家後還是會認真練琴，除了維持手感，音樂是最能修復我的能量。」因為9日的演奏會沒有指揮，李齊將挑戰指揮處女秀，多次他錄完節目半夜回到家真的沒力氣練琴時，就會拿出總譜，化身指揮家在腦海中進行排練。

李齊喜歡挑戰自我，今夏跨界參加籃球生存實境秀《白日夢籃球隊》的訓練和錄製，被操得很累但很爽。（記者張錦露攝 ）李齊喜歡挑戰自我，今夏跨界參加籃球生存實境秀《白日夢籃球隊》的訓練和錄製，被操得很累但很爽。（記者張錦露攝 ）

獨奏小提琴與純絃樂融合後，會出現什麼令人意想不到的效果？小提琴家一邊指揮一邊演奏，會激發出什麼令人驚喜的火花？答案將在9日的《天狼星口琴樂團、李齊與台灣絃樂團》跨界音樂會揭曉。

