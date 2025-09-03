蔡凡熙嗆李李仁「陰險警官」 場外再加碼：是狡猾！

〔記者鍾志均／台北報導〕蔡凡熙在台片《96分鐘》戲份關鍵，他今（3）首次參與宣傳，獲李李仁大讚演出是「脫胎換骨」，李李仁表示，第一次在香港電影節看完，第一個發簡訊大讚蔡凡熙「很棒」，陶晶瑩見縫插針表示「那林柏宏不棒嗎？」李李仁立刻補充：「林柏宏更棒！」

蔡凡熙（左起）、姚以緹、李李仁宣傳《96分鐘》，邀影迷感受心跳加速的高鐵旅程。（記者胡舜翔攝）

《96分鐘》聚焦高鐵列車突發炸彈危機，林柏宏和宋芸樺，以及王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等人扮「乘客」，被迫展開一場超乎想像的人性考驗與救援行動。

請繼續往下閱讀...

蔡凡熙前天搶先看完電影後，形容李李仁是「陰險的」警官，到了首映又說他是「奸詐的」，讓李李仁作勢有些不是滋味，畫面爆笑，結果場外傳來「是狡猾」，讓李李仁連忙解釋：「是有故事的警察。」

蔡凡熙（左起）、姚以緹、李李仁宣傳《96分鐘》，主持人為陶晶瑩。（記者胡舜翔攝）

姚以緹在片中飾演蔡凡熙的姐姐，她介紹電影看點之一是和蔡凡熙有「手足之間」的衝突，每次看他卸妝完都很心疼；陶晶瑩表示劇組對姚以緹很好，每次登場就像女神一樣，頭髮會飛，姚以緹解釋，高鐵車廂門打開，照理風會進來，不小心很像在拍廣告。《96分鐘》將於9月5日全台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法