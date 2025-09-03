嫩妻小22歲！59歲凃惠源驚爆師生戀 露面急撇：她是我老婆啦

凃惠源與老婆呂婕菲受訪不忘誇讚星二代陳琳。（HYT流行音樂學苑提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深音樂人凃惠源與小22歲的嫩妻歌手呂婕菲感情甜蜜，夫妻倆今天合體出席「HYT流行音樂學苑」記者會，擔任CEO的凃惠源受訪笑說，常有人誤以為他跟學生（指呂婕菲）談戀愛，「她是我老婆啦！結婚後再談戀愛可以，作為藝人發展就絕對不可以。」

呂婕菲（前中蹲者）率領HYT Young Stars唱跳。（HYT流行音樂學苑提供）

凃惠源宣布與南韓東亞放送藝術大學（DIMA）展開跨國建教合作計畫，並號召旗下由學苑TOP Class學員組成的 「HYT Young Stars」表演，展現培訓成果，旗下練習生若經過最終考核，未來都有出道的機會。他也強調旗下藝人都會有禁愛令，絕對禁止談戀愛，「等考核後才會把這個列進去合約，應該是一旦發現就解約。」

凃惠源攜手合作的東亞放送藝術大學（DIMA）K-POP音樂系教授柳美蘭大有來頭，今天也現身記者會，DIMA擁有孕育《寄生上流》、《魷魚遊戲》、《與神同行》等影視鉅作的綜合攝影棚，長年培養出無數專業人才與明星，包括李光洙、SEVENTEEN的Hoshi還有權恩妃。

