晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

嫩妻小22歲！59歲凃惠源驚爆師生戀 露面急撇：她是我老婆啦

凃惠源與老婆呂婕菲受訪不忘誇讚星二代陳琳。（HYT流行音樂學苑提供）凃惠源與老婆呂婕菲受訪不忘誇讚星二代陳琳。（HYT流行音樂學苑提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深音樂人凃惠源與小22歲的嫩妻歌手呂婕菲感情甜蜜，夫妻倆今天合體出席「HYT流行音樂學苑」記者會，擔任CEO的凃惠源受訪笑說，常有人誤以為他跟學生（指呂婕菲）談戀愛，「她是我老婆啦！結婚後再談戀愛可以，作為藝人發展就絕對不可以。」

呂婕菲（前中蹲者）率領HYT Young Stars唱跳。（HYT流行音樂學苑提供）呂婕菲（前中蹲者）率領HYT Young Stars唱跳。（HYT流行音樂學苑提供）

凃惠源宣布與南韓東亞放送藝術大學（DIMA）展開跨國建教合作計畫，並號召旗下由學苑TOP Class學員組成的 「HYT Young Stars」表演，展現培訓成果，旗下練習生若經過最終考核，未來都有出道的機會。他也強調旗下藝人都會有禁愛令，絕對禁止談戀愛，「等考核後才會把這個列進去合約，應該是一旦發現就解約。」

凃惠源攜手合作的東亞放送藝術大學（DIMA）K-POP音樂系教授柳美蘭大有來頭，今天也現身記者會，DIMA擁有孕育《寄生上流》、《魷魚遊戲》、《與神同行》等影視鉅作的綜合攝影棚，長年培養出無數專業人才與明星，包括李光洙、SEVENTEEN的Hoshi還有權恩妃。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中