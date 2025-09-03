禾羽帶粉絲化身浪浪守護者 親洗高齡狗狗掀溫柔追星風

中華民國保護動物協會秘書長李朝全頒發志工服務證書給禾羽。（金盤子娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕歌手禾羽目前是中華民國保護動物協會（APA）年度公益代言人，上週日（8/31）首度親自發起《不浪了！禾羽浪浪探訪日》，攜手20位粉絲走進保育場，從幫高齡狗狗洗澡、安撫膽小浪浪，到遛狗散步，全程投入志工行列，讓「追星」變成最溫柔的公益行動。

禾羽透露自己19歲北漂時，兩隻貓咪「QQ」與「襪襪」陪伴她度過孤單歲月，也因此深信真正的愛，是付諸行動。如今她選擇帶領粉絲一起走進動保第一線，用汗水與陪伴取代口號，並直言：「影響力不是用來照亮自己，而是要照亮還沒被看見的角落。」

禾羽與游游合力幫狗狗洗澡。（金盤子娛樂提供）

當天，禾羽不只親自幫浪浪洗澡，還一路蹲下身安撫膽小狗狗，溫柔模樣讓粉絲笑稱：「舞台上的她是最亮的光，在浪浪眼裡，她是最安心的人！」粉絲小董也分享：「她不只是偶像，更像鄰家大姐姐，反差感讓人更喜歡。」另一位粉絲小健健則感動表示：「把品牌和公益結合，和偶像一起守護毛孩，這份體驗無比珍貴。」

禾羽浪浪志工團大合照。（金盤子娛樂提供）

動保協會秘書長李朝全高度肯定：「禾羽不只是代言，她把舞台能量帶進現場，還成立『禾羽一日志工團』，並透過音樂單曲、社群內容，讓更多人從『看見』走到『參與』，這才是動保最需要的力量。」

「不浪了！」系列將在9／27迎來壓軸「2025 禾你一起 羽毛同行 不浪了！公益演唱會」，禾羽將領軍超過15組卡司，包括李雅英、韋禮安、孫盛希、邱鋒澤、黃偉晉、U:NUS、芒果醬、「ELKIE」莊錠欣等齊聚獻聲。所有收益扣除成本後，將全數捐助中華民國保護動物協會，專款用於《老齡汪喵醫療照護專案》。

