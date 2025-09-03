晴時多雲

《96分鐘》高鐵驚魂全台引爆 紅布條乾冰嚇壞眾星

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《96分鐘》今（3）晚在西門樂聲戲院首映，眾演員剪綵拚電影大賣，「一飛沖天 票房炸紅」紅布條應聲而下，由於一邊應景施放乾冰，演員們有些嚇到睜大眼、摀耳朵等，主角林柏宏、宋芸樺則老神在在，畫面逗趣。

《96分鐘》紅布條落下，預祝票房長紅。（記者胡舜翔攝）《96分鐘》紅布條落下，預祝票房長紅。（記者胡舜翔攝）

《96分鐘》講述台灣高鐵發生炸彈案，乘客們命懸一線的緊張故事，林柏宏、宋芸樺飾演一對夫妻，攜手共患難，宋芸樺表示，這是拍戲以來，開場第一幕就有老公的戲，形容角色之間經歷許多甘苦，有了革命情感。

主持人陶晶瑩問到，若遇到危險時，是屬於慌張還是淡定型？宋芸樺表示，說到這個，不得不佩服角色，「我本人是驚慌失措，看到蟑螂都會尖叫，更何況是看到炸彈」。

林柏宏（左）、宋芸樺合體宣傳《96分鐘》。（記者胡舜翔攝）林柏宏（左）、宋芸樺合體宣傳《96分鐘》。（記者胡舜翔攝）

林柏宏表示和宋芸樺演戲非常過癮，「隨著劇情演進，越來越緊張，每個眼神都是最後一眼，生死交關的那種，所以不太敢看她眼睛，因為她情緒太滿，怕會哭，會心疼她。」

林柏宏（左起）、宋芸樺、蔡凡熙出席《96分鐘》首映。（記者胡舜翔攝）林柏宏（左起）、宋芸樺、蔡凡熙出席《96分鐘》首映。（記者胡舜翔攝）

首次參與《96分鐘》宣傳的蔡凡熙片中飾演乘客之一，因角色關係，必須化上「毀容妝」，光是上妝就花3小時，另外他和林柏宏有打戲，自豪打得比林柏宏還好，開拍前練了兩個月，專門一禮拜進到實景練習，表示打得十分過癮。《96分鐘》將於9月5日全台上映。

