娛樂 最新消息

賈永婕任101董事滿一年 曾遭質疑「為什麼是你」鬆吐心聲

賈永婕擔任台北101董事長滿一年。（翻攝自臉書）賈永婕擔任台北101董事長滿一年。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕賈永婕去年接下台北101董事長後話題不斷，日前出席周年慶活動時更自信表示101業績都有持續成長，而今（3）日是她上任一年的日子，她稍早也發文幽默表示，「賈董一歲了」，並表示會繼續努力。

賈永婕提到今天是她成為101董座滿一週年的日子，「這一年，跌跌撞撞，淋過幾場暴雨，也站上過陽光最燦爛的高樓之巔。努力學會扮演新的角色，從風雨裡學會堅持方向。所以，你問我這一年學到什麼？我學會了：如果你做得太不一樣，一開始可能會被懷疑；但只要你夠堅定、夠清楚你為什麼要這樣做不跟風，也不回頭，走自己的大路，總有一片天！」

賈永婕也說她上任時曾被質疑「為什麼是你」，但上任後也有越來越多人慶幸「還好是你」，賈永婕感謝這一年來給她機會、試煉的人。「謝謝那些提醒、挑戰、支持與誤解。因為你們，我更勇敢地站了起來。接下來還有好多想做的事，各種不同的挑戰，我會繼續努力的。我，一歲了。才剛剛學會站，準備開始跑。一起往上走吧。」

