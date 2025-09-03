葛兆恩「二搭」紀成澔火花炸裂 「短劇女神」客串秒變腐女嗑CP

紀成澔（右）、夏和熙在《黑白原來是真的》飾演表兄弟，同時也是經紀人與藝人的合作關係。（結果娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕全新直式影集《黑白原來是真的》日前殺青，今（3日）公布主演卡司，劇中由葛兆恩與紀成澔分別飾演全方位藝人與唱跳歌手，兩人「二搭」合作，火花備受矚目；而打造他們的王牌經紀人，則由孫恪傑與夏和熙擔綱演出，組合新鮮吸睛。

葛兆恩特別邀請姊姊葛宸羽客串演出，近年活躍於短劇領域的她，專程返台力挺弟弟，她開心直呼：「太棒了！可以現場嗑CP！」身兼出品人、製作人與主演三職的葛兆恩感性分享殺青心情，「從策劃到開拍不到兩個月，拍攝期僅有短短七天，雖然挑戰很大，但我們的每一步都走得很真誠，感謝所有台前幕後的夥伴，我們真的做到了」。

葛兆恩與紀成澔自宣布「二搭」合作以來，拍攝進度備受粉絲高度關注。劇中台詞量驚人的紀成澔笑稱，這是他演過「最愛講話」的角色。儘管拍攝行程緊湊密集，紀成澔仍充滿熱忱表示：「雖然過程辛苦，但沒有大家就不會有今天的成果。」這也是他首次挑戰直式影集，他分享道：「看著這部作品從零開始一步步成形，到如今順利殺青，真的很感動，也非常感謝所有工作人員的努力與陪伴。」

劇中也融入不少創意巧思，其中幾場戲葛兆恩更帶著紀成澔回到自己的母校黎明技術學院取景，讓兩人直呼：「真的太有趣了！」葛兆恩則在殺青酒上搶先透露，已經看到初剪版本，他神秘笑說：「我只能說....有，很有！大家真的可以好好期待一下。」

夏和熙與孫恪傑在《黑白原來是真的》首次合作，分別飾演個性鮮明的經紀人角色，戲裡劍拔弩張，戲外則默契漸增。夏和熙還幫孫恪傑取了外號「剋星小傑」，透露兩人同為雙子座B型，「個性不是0就是100，沒有中間值。」談起初次搭檔，夏和熙坦言：「一開始有點緊張，還沒有太多默契，好不容易培養出來，就殺青了，有點可惜。」

對孫恪傑而言，這次演出是一大突破，他表示：「我一開始跟朋友說要演這部戲，大家都覺得不可能，但正因為如此，我更想證明自己做得到。」他也感謝劇組的支持，「謝謝寶弟和喬姐給我這個機會，也因為這部戲認識了夏和熙，他是一個心思細膩又體貼的人，能跟他合作很榮幸。」劇中兩人雖表面對立，實則埋藏過往糾葛，角色張力令人期待。

葛宸羽為力挺葛兆恩，姊弟再度同框演出。她坦言兩人私下個性都公私分明，平常不會過問彼此工作，但這回接到邀請毫不猶豫就答應，「我專心把角色演好，就是對他最大的支持」，劇中葛宸羽飾演一位精明幹練的總監，與她自認「大I人」的性格反差強烈。談到在現場看弟弟拍攝BL感情戲的感受，葛宸羽大方回應：「我覺得愛在這世界上本來就很多元，他們兩人因為更熟，這次的眼神交流更自然、更有感覺，其實滿觸動到我的。」劇中有多場戲在葛兆恩創立的公司取景，葛宸羽首次到訪也難掩驚喜：「一到公司寶弟就帶我參觀，看到他真的把公司做起來，我很感動，也替他感到驕傲。」葛兆恩更預告：「還有家族成員會來客串，請大家拭目以待。」

製作人暨編導蔡妃喬談及這次作品時表示：「葛兆恩與紀成澔再度搭檔，默契比以往更具張力，很多場戲幾乎是一個眼神就能明白；經紀人CP雖然首次合作，卻莫名有火花，這對導演來說，真的相當過癮。拍攝時間雖然短，但內容卻相當豐富，有甜也有虐，情感層次十足，絕對能滿足觀眾期待。」

《黑白原來是真的》主要演員卡司集結葛兆恩、紀成澔、孫恪傑、夏和熙，以及葛宸羽、江睿洋、張瀚元、朱宇青、黃靖雅、宋芳穎、陳詠芯等人共同演出。將於今年與觀眾見面。

