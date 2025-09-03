IU快閃店萌爆了！台粉敲碗「我們也要…」

IU（左）人氣紅不讓，精心打造快閃店寵粉。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國實力派歌手暨演員IU，12月6日即將來台出席在高雄國家體育場盛大登場的第十屆Asia Artist Awards（AAA），Uaena（IU粉絲團名稱）早已手刀姿勢擺好、準備搶票。不過向來寵粉的IU，近期將先為韓國粉絲們打造一個名為「Found at Eight」的快閃店，開幕日就訂在AAA搶票前一天──9月10日，地點則位於首爾現代飯店五樓Epic首爾店，將展出IU的音樂、照片、歌詞，以及以她第八位粉絲俱樂部角色「Ailean」為靈感的展覽和周邊商品。消息一出，令不少台粉們心動不已，紛紛敲碗「我們也要…」。

所有造訪快閃店的顧客皆可獲贈Holospect望遠鏡，粉絲俱樂部認證會員更可額外獲贈兩張特別小卡及Aileen卡套貼紙。（翻攝自臉書）

IU也同步在臉書公布這個好消息，並分享她在創作時對「縈繞在粉絲心中的閃亮故事」的靈感與想法。店內將設定多個主題區，除販售商品的主題專區，更貼心規劃了讓粉絲們留下美好的回憶的「拍照區」、「留言區」，店內店外的畫廊和媒體牆，也將展示或播放IU的照片、幕後花絮和MV。

請繼續往下閱讀...

IU以第八位粉絲俱樂部角色「Ailean」為靈感，舉辦展覽並販售周邊商品。（翻攝自臉書）

粉絲們一踏入店內就可以看到各種IU和Aileen卡通人物週邊商品，例如鑰匙圈、手環、雨傘和帽子。部分商品為限量發售，僅限提前預約的顧客購買。店內還陳設了扭蛋機，無需預約即可參與。所有造訪快閃店的顧客皆可獲贈Holospect望遠鏡，粉絲俱樂部認證會員更可額外獲贈兩張特別小卡及Aileen卡套貼紙。

IU打造一個名為「Found at Eight」的快閃店。（翻攝自臉書）

快閃店所有場次均可透過Melon Ticket免費線上預訂。粉絲俱樂部票證已於1日啟售，一般預訂票則於今（3日）下午6點開始。販售期間為9月10日-9月21日。更多快閃店詳情，可瀏覽IU官方SNS頻道。

IU快閃店的販售期間為9月10日-9月21日。（翻攝自臉書）

IU憑藉Netflix電視劇《苦盡柑來遇見你》榮獲第四屆青龍系列獎最佳女主角和人氣明星獎。她也在第七屆Newsis韓流博覽會上榮獲文化體育觀光部長官獎。她目前正在拍攝和人氣男星邊佑錫合作的新劇《21世紀大君的妻子》。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法