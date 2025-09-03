修杰楷玩遊戲遭狠坑 林柏宏、宋芸樺逼他狂買150張票

林柏宏、宋芸樺為票房拚命，聯手完成隱藏任務，默契十足。（修TIME提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演員修杰楷主持的節目《修TIME》最新一集邀請到林柏宏、宋芸樺同台，三人因平日行程滿檔、懶得排隊，通常要朋友相揪才會出門，這回乾脆邊大嗑美食、邊聊天玩遊戲。沒想到一場遊戲玩到最後，修杰楷竟慘虧「今天白做工了！」

修杰楷主持節目《修TIME》，邀來林柏宏、宋芸樺同台，大嗑美食邊玩遊戲。（修TIME提供）

節目中三人必須執行隱藏任務，還打賭輸家要買下100張電影票。為了票房，林柏宏、宋芸樺眼睛一亮，立刻聯手合作，林柏宏更化身「遊戲王」，嚴格檢視流程、不斷調整規則，被笑根本就是頻道的隱藏企劃，還被修杰楷虧「乾脆來這邊上班算了！」

接著他們挑戰「盲按碼錶」，最接近9.66秒的人能吃到料理，輸家則得接受殘酷問答。三人玩到上癮，還主動要求加賽。修杰楷趁機執行隱藏任務，卻被林柏宏當場識破，最後輸掉遊戲，只好乖乖掏錢買下100張電影票，還因為沒猜中林柏宏的任務，被再加碼50張！修杰楷當場崩潰直喊：「今天白做工了！還是這集不要播出？誰找他們來的！根本是一群詐騙集團！」

